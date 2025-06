Dazz lança Cadeiras Nations com modelos customizados para as Olimpíadas

De olho nas Olimpíadas, que começam no dia 25 de julho, a Dazz, tradicional empresa de cadeiras e periféricos gamers, anuncia seu mais novo lançamento: as Cadeiras Nations. A nova linha terá seis modelos inspirados nas cores e nas bandeiras do Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Coreia do Sul, alguns dos países que participarão do maior evento esportivo do mundo. A novidade já está disponível no site oficial da Dazz pelo preço de R$ 2.299,90.

Com uma estrutura reforçada em metal, base em aço resistente, apoio de braço 4D ajustável, ajuste para as costas reclinável em até 180º e almofadas para pescoço e lombar, as cadeiras atendem até os consumidores mais exigentes, oferecendo o máximo de conforto na hora de trabalhar ou de jogar seu jogo favorito. Segundo Francisco Andrade, CEO e fundador da Dazz, as cadeiras Nations seguem a linha de qualidade premium que a marca oferece: “Gostaríamos de ter realizado o lançamento dessa nova linha no ano passado, porém, com o adiamento das Olimpíadas, aproveitamos para aprimorar, ainda mais, a tecnologia e o conforto que as cadeiras oferecem. Mas, o grande destaque desse lançamento fica por conta dessa temática, porque, agora, o cliente poderá escolher uma cadeira para torcer por sua nação favorita, seja para o Brasil ou qualquer outra entre as nações escolhidas. Além disso, ela chega com uma estrutura super resistente e suporta até 120kg, oferecendo o máximo de comodidade para os consumidores”.

A Dazz é uma empresa que busca criar e conectar produtos de tecnologia gamers ao estilo de vida das pessoas. Pertencente ao Grupo Rio Branco, a marca se destaca no segmento por conta da sua qualidade e variedade de produtos, tendo mais de 15 opções de cadeiras gamers e mais de 80 opções de periféricos, como teclados, mouses, controles, acessórios e muito mais. Em 2020, a marca teve um aumento de 314% nas vendas.