Curso gratuito ensina a programar em HTML, CSS e JavaScript o quadro de medalhas das Olimpíadas

Inspirada na temática dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a escola de programação Kenzie Academy Brasil , promove a Semana Web Olimpíadas: HTML, CSS e JavaScript com a proposta de ensinar o desenvolvimento de um quadro de medalhas interativo, simulando o usado oficialmente pelas entidades competentes. O curso acontece de forma 100% online e gratuita, de 21 a 25 de junho, com aulas ao vivo para todo o Brasil, a partir das 19h, e todo o suporte do time de ensino da Kenzie.

São 30 mil vagas disponíveis para participar dos cinco dias de competições na plataforma interativa de conteúdos, onde as pessoas inscritas poderão trocar pontos de participação para concorrer a sorteios de brindes e medalhas. Para conquistar o tão desejado certificado do curso, com as 10 horas de conteúdo inédito concluídas, é necessário marcar presença durante as cinco lives e entregar o projeto com pontos na plataforma de ensino. As inscrições podem ser feitas no link: https://semanaweb.kenzie.com.br/?utm_source=imprensa&utm_campaign=olimpiadasJS