Primeiro navegador mobile do mundo para gamers, Opera GX é apresentado durante a E3

Para comemorar o último dia da E3, o Opera (NASDAQ: OPRA) apresentou oficialmente hoje o lançamento do Opera GX para celular, o primeiro navegador mobile do mundo construído especificamente para gamers. A versão móvel do Opera GX está disponível a partir de hoje para iOS e Android e vem com muitos dos excelentes recursos que os jogadores desfrutam atualmente com o popular navegador Opera GX para desktop (Windows e macOS), que já é a escolha preferida de navegador para milhões de jogadores em todo o mundo. Esses recursos incluem as últimas notícias de jogos, temas personalizados, navegação exclusiva com feedback tátil, bloqueador de anúncios nativos e muito mais.

O Opera GX é agora o melhor conjunto de navegadores para jogadores em casa e em movimento, usando seus dispositivos móveis e desktop. A versão mobile do Opera GX entrou em beta em maio de 2021, com uma resposta extremamente positiva de jogadores de todo o mundo; esses primeiros usuários forneceram feedback e recomendações valiosas que ajudaram a moldar e refinar o navegador, que agora está pronto para um público mais amplo.

“Lançamos a versão desktop do Opera GX durante a E3 em 2019. Este ano, com o evento voltando, temos boas notícias para todos que desejam que sua experiência de navegação no smartphone corresponda às suas preferências de jogos”, diz Maciej Kocemba, diretor de produto do Opera GX.

“Essas preferências estão em constante evolução. Dois anos atrás, lançamos o melhor navegador para jogadores de PC e, desde então, vimos toda a indústria de jogos mudar para o cross-play. Com o Opera GX Mobile, estamos garantindo que todos os jogadores tenham um navegador que lhes ofereça uma experiência superior na web e os permita acompanhar as últimas notícias sobre seus jogos favoritos no PlayStation, Xbox, Switch e todas as outras plataformas que gostam”.

Os usuários mobile do Opera GX podem desfrutar de uma série de recursos, incluindo navegação personalizada com o botão Fast Action (FAB), que usa vibração inspirada em jogos e feedback tátil para uma navegação mais suave e intuitiva. Também existe a capacidade de sincronizar experiências móveis e de desktop por meio do recurso Flow, permitindo que os jogadores compartilhem orientações, tutoriais e construções de personagens entre dispositivos. O navegador móvel também inclui o GX Corner – um espaço exclusivo na tela inicial da GX com as últimas notícias de jogos sobre desktop, console e jogos móveis, ofertas, trailers e um calendário de lançamentos de jogos. A versão móvel do Opera GX também se distingue com um design inspirado em jogos com uma variedade de temas de cores diferentes para os modos claro e escuro.

Recursos móveis do Opera GX:

“GX Corner” para manter os jogadores informados sobre as últimas notícias e promoções de jogos

Design inspirado em jogos com vários temas de cores nos modos escuro e claro

“Botão de ação rápida” (FAB) para navegação com uma mão com feedback tátil

Um bloqueador de anúncios integrado, um bloqueador de diálogo de cookies e proteção contra mineradores de criptomoedas

“Fluxo” para conectar facilmente o Opera GX móvel e o Opera GX desktop com um código QR simples – envie arquivos e mensagens entre navegadores com facilidade. Perfeito para compartilhar orientações e tutoriais

