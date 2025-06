Steck indica plugue inteligente para quem quer iniciar a automação residencial

A Steck, líder no fornecimento de materiais elétricos, aposta no plugue inteligente como um produto curinga e que tem como objetivo proporcionar uma primeira experiência de casa conectada.

A linha Smarteck é a mais completa do mercado, com diversos dispositivos para a parte elétrica, segurança e iluminação. A linha possibilita ao consumidor uma casa inteligente com produtos comprovadamente seguros e econômicos.

Com um vasto portfólio e totalmente pensado para o consumidor final, a Steck apresenta diversos produtos para tornar a casa inteligente. Entre eles, o plugue inteligente é a primeira opção para quem quer iniciar uma experiência e conhecer os produtos de automação. Além da facilidade na hora da instalação e a diminuição nos gastos de energia elétrica, com o plugue o cliente consegue, por exemplo, acionar e desligar o ventilador remotamente, pelo aplicativo, por voz, via assistente de voz do produto ou até mesmo pelo celular.

“O plugue inteligente veio para desmistificar a ideia de que uma casa conectada é cara ou difícil”, explica Nayara Diniz, gerente de Produto da Steck. “Tanto o plugue quanto a lâmpada são os primeiros produtos que indicamos para utilização, pois basta inserir na tomada e começar a usufruir.”

A fim de simplificar cada vez mais, o usuário consegue programar o plugue por meio do aplicativo Smarteck. Além disso, é possível tirar todas as dúvidas por meio dos canais de atendimento, como redes sociais, SAC e chat.

“Nossa linha de produtos apresenta recursos exclusivos nas plataformas Amazon Alexa e Google Assistente, que permitem ao usuário fazer o controle por voz e também pelo próprio aplicativo da Steck, disponível para iOS e Android”, explica Nayara.

Com a linha completa da Smarteck, é possível criar uma rotina, como programar a cafeteira, quando disser “Alexa, bom dia”, acionar o abajur toda vez que escurecer, ou até mesmo programar o chuveiro para ser desligado. Portanto, a utilização em conjunto dos produtos Smarteck possibilita fazer com que as ferramentas trabalhem para o consumidor no dia a dia.