Teste a velocidade da internet com a ferramenta da PROTESTE

A internet virou uma ferramenta praticamente indispensável na nossa vida. É por meio dela que podemos trabalhar, estudar, fazer compras online, ter momentos de lazer, falar com familiares e muito mais. Por isso, é fundamental que a velocidade da internet da nossa casa seja não apenas boa, mas esteja de acordo com aquilo que foi firmado no contrato assinado entre prestadoras de serviços e consumidores. Por isso, é importante que você teste a velocidade da internet.

Milhões de lares brasileiros estão conectados à internet. Se você está lendo esse texto, muito provavelmente, faz parte de alguma das estatísticas abaixo, levantadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019:

• Aproximadamente, 82% das casas brasileiras possuem acesso à internet (eram 79,1% em 2018);

• 77,9% dos lares brasileiros tinham internet banda larga fixa, contra 75,9% em 2018;

• 81,2% tinham internet de banda larga móvel, contra 80,2% no ano anterior;

A mesma pesquisa mostra que os dispositivos mais usados para os brasileiros se conectarem são o celular, computador, televisão e tablet. Porém, quando falamos em conectividade, já contamos com vários outros dispositivos para fazer isso, graças à internet das coisas (IoT).

Com ela, é possível ter conexão à internet a partir de uma série de aparelhos. Relógios inteligentes (também chamados de smartwatches ), smartTVs e assistentes de voz são alguns exemplos do IoT. No entanto, a ideia vai além e pode ser estendida para aparelhos e ambientes domésticos (geladeiras conectadas e sistemas de iluminação inteligentes) ou até mesmo, em nível global, com os carros autônomos e as smart cities, que se conectam à internet para aprimorar seus recursos.

Para fazer tudo isso, a velocidade da internet precisa ser satisfatória. Voltando para os lares brasileiros: não adianta contar com um bom smartphone ou querer aproveitar ao máximo sua smarTV recém-comprada se a conexão em casa sempre fica lenta ou mesmo se a internet cai toda hora.

Por isso, é importante que você teste a velocidade da internet para descobrir se a sua operadora está entregando a velocidade contratada.

Velocímetro da PROTESTE

Existem diversos velocímetros disponíveis no mercado que indicam qual é a velocidade de internet disponível para a sua família. Apesar disso, nenhum deles conta com a possibilidade de registrar uma reclamação, caso o resultado do teste indique que a internet da sua casa está abaixo daquilo que realmente deveria ser.

Por isso, com a ferramenta oficial da PROTESTE você não apenas testa a velocidade da internet da sua casa, como também conta com o apoio de uma equipe especializada em defesa do consumidor para lutar pelos seus direitos se for verificado que a sua conexão não corresponde com a contratada.

Quando você testar a velocidade da sua conexão, caso ela não seja satisfatória, você pode entrar em contato conosco na mesma hora e poderemos ajudar na solução do problema. Afinal, você paga um valor pela conta porque deseja a velocidade de internet que foi anunciada, e não uma internet mais lenta, certo?

As prestadoras de serviços são obrigadas pela Anatel a garantir uma média de 80% da velocidade contratada. Caso o serviço não corresponda com a velocidade acordada, o consumidor precisa realizar, pelo menos, 10 medições de velocidade para encontrar o resultado médio. O valor pode ser usado como prova para confirmar que o serviço oferecido não corresponde ao contratado. É uma questão de direito do consumidor e também do contrato firmado entre você e a prestadora de serviço. Vale ressaltar que a média da velocidade ao longo do mês não pode ser menor que 80% do que estabelecido.

Por isso, se você está com problemas de internet lenta em alguns dias durante todo o mês, a gente te ajuda . Faça o teste gratuitamente e descubra a real velocidade da sua internet. Caso a velocidade mostrada seja ruim, corra atrás dos seus direitos.E, conte com a PROTESTE para te ajudar a não ficar no prejuízo. Descubra se a operadora está cumprindo o contrato estabelecido entre vocês e faça o teste!

Como contratar um serviço de internet

Contratar um serviço de internet demanda atenção por parte do consumidor, afinal, ninguém deseja ter problemas com um serviço tão importante na rotina. Por isso, é importante tomar algumas precauções. Por exemplo:

• Veja a avaliação da empresa na ferramenta Reclame e no Melhor Plano : em ambos os canais, você saberá quais são as reclamações sobre determinada empresa, como foi a resolução e o que esperar da prestadora de serviço;

• Registre os números de protocolo: ao entrar em contato para contratar um serviço de internet, e se possível, dia, horário e colaboradores que participaram do seu atendimento;

• Observe as regras do contrato: veja qual é a velocidade da internet que está em contrato, o valor do plano, a exigência de fidelidade (que não pode ser maior do que 12 meses), entre outras;

• Tenha atenção aos custos adicionais: veja quais são os valores relacionados à mão de obra de instalação, aparelhos ou até mesmo serviços não solicitados (que podem representar uma venda casada).

Com esses cuidados, você minimiza a chance de ter dor de cabeça com a prestadora do serviço de internet. Mesmo com esses cuidados, é possível que alguns problemas apareçam ao longo do tempo. É nesse momento que começam as reclamações.

Principais reclamações dos consumidores

O aumento do home office, a chegada das aulas on-line, o aumento do acesso aos serviços de streaming e as famosas reuniões virtuais fizeram a demanda por internet crescer ainda mais no último ano. Porém, nem sempre as operadoras proporcionam o serviço necessário para os consumidores utilizarem a internet da maneira correta.

De acordo com a PROTESTE, entre março e setembro de 2020, o número de reclamações recebidas de clientes sobre serviços de internet aumentou 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os principais motivos, estão:

• Falha na prestação de serviços;

• Descumprimento de oferta;

• Fatura injustificada;

• Interrupção no fornecimento do serviço;

Imagine se preparar para mais um dia de home office e descobrir que a velocidade da internet da sua casa está tão lenta que fica impossível participar de reuniões virtuais ou realizar uma tarefa importante do trabalho. Ou, pense no que pode acontecer se os seus filhos precisarem acessar a aula online e não conseguirem assistir porque o vídeo trava toda hora.

Essas e outras situações são causadas por uma velocidade de conexão menor do que aquela contratada. Se você passa por alguma situação ruim relacionada à velocidade da internet, reclame!

Como reclamar da velocidade da internet

Para reclamar sobre a velocidade de conexão da sua internet, existem algumas opções:

• O teste de velocidade da PROTESTE;

• O canal Reclame;

• Os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon;

• Se o problema for persistente, até mesmo o Tribunal de Pequenas Causas

• Todos esses canais estão à disposição dos clientes de prestadoras de serviço que estejam com problemas relacionados à internet, tanto por causa da velocidade de conexão quanto outras questões, como faturas indevidas.

Teste a velocidade da internet

Como vimos, mesmo que a Anatel obrigue as prestadoras de serviços a garantir uma velocidade de internet média de 80% durante o mês, nem sempre isso acontece. Nesses casos, está sendo descumprido o contrato assinado com os clientes e, dessa forma, o direito do consumidor é desrespeitado.

Não deixe isso acontecer com você. Faça o teste com a ferramenta oficial da PROTESTE e, se o resultado mostrar que a velocidade de conexão está abaixo do que deveria ser, use a própria plataforma para reclamar e fazer valer os seus direitos do consumidor. Use a ferramenta agora mesmo!

Para mais informações entre no site da PROTESTE: https://www.proteste.org.br