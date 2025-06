Influenciadores da HyperX contam suas experiências com produtos da marca

Com o slogan “We’re All Gamers” e a missão de elevar a experiência de jogadores de todos os níveis e estilos, a HyperX fabrica periféricos e acessórios gamer de alto desempenho para jogar tanto no PC quanto no console. São headsets, fones intra-auriculares, teclados, mouses, mousepads, microfones e carregadores de controle, todos de alta qualidade e performance, design único e extremo conforto. Genuinamente gamer, os produtos da HyperX também surpreendem na hora de trabalhar, estudar, assistir a filmes e séries, ouvir música e podcasts, entre outras atividades do dia a dia.

Dentro de cada linha, há um modelo ideal para atender as necessidades específicas de cada usuário. Para auxiliar na escolha, a HyperX convocou seu time de influenciadores para contar suas experiências com os produtos da marca.

Headsets extremamente confortáveis e de alta qualidade

Como seu nickname já diz, o influenciador, youtuber e streamer Pai Também Joga , se reveza entre o trabalho, os cuidados com as filhas e as horas de gameplay com os headsets da linha Cloud da HyperX . “A qualidade sonora e a tecnologia Memory Foam das espumas de alta densidade das conchas e da haste fazem com que eu consiga usá-los com extremo conforto por longas horas e não só para jogar, mas também para trabalhar. Até minhas filhas usam os headsets HyperX para assistir aulas on-line, e adoram”, conta Pai Também Joga.

Pietro Fittipaldi , piloto da Haas na Fórmula 1, usa o Cloud MIX para se concentrar antes de ir para as pistas. “O barulho nos autódromos é muito alto e o headset Cloud MIX da HyperX tem um excelente isolamento sonoro. Eu coloco o headset para o som externo ficar mais abafado e consigo me concentrar melhor no desafio que está por vir”, explica Pietro. “Também gosto de games e destaco a qualidade do som e a versatilidade do Cloud MIX, que me permite jogar com ou sem fio”, completa.

Pietro Fittpaldi na Fórmula 1 com o headset Cloud MIX – Foto: acervo pessoal

Fone intra-auricular para jogar no mobile e se exercitar

Cloud Buds é o fone intra-auricular wireless da HyperX. Confortável e de alta qualidade como todos os produtos HyperX, ele tem um microfone multifuncional, é ideal para quem está sempre conectado e em movimento e conquistou Enzo Fittipaldi , piloto da Charouz Racing System na Fórmula 3. “Eu uso o Cloud Buds para correr na rua. Com ele consigo ouvir músicas e atender chamadas enquanto me exercito”.

Outra adepta do modelo é a apresentadora de eSports e influenciadora Nyvi Estephan . “O Cloud Buds é discreto e portátil e está comigo o tempo todo. Eu uso pra jogar, ouvir música ou assistir filmes no celular. O mais legal é que ele vem com três encaixes de silicone de tamanhos diferentes para ajustar confortavelmente, independentemente do tamanho da orelha”, conta Nyvi.

Nyvi Estephan com o fone Cloud Buds – Foto: Divulgação/ HyperX

Mouses para todos os gostos e estilos

A HyperX oferece seis tipos diferentes de mouses , inclusive modelos ambidestros. “Eu sou canhoto e é difícil encontrar um mouse bom, confortável, leve e que me permita programar os botões para usar com a mão esquerda. Há anos uso os mouses da HyperX e estou extremamente satisfeito”, disse Felipe “YoDa” Noronha, um dos principais streamers brasileiros e ex-jogador profissional de League of Legends.

Microfones para turbinar gravações e transmissões

Os microfones QuadCast, QuadCast S e SoloCast da HyperX são ideais para gravações e transmissões de streamers, casters, podcasters e influenciadores digitais, tanto profissionais quanto casuais, e se destacam também por captar sons nítidos e cristalinos em chamadas de áudio e vídeo, com até quatro diferentes padrões de captações de áudio (estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional), além de suporte anti-vibração e função tap to mute. Guilherme Damiani , apresentador do canal Damianizando no YouTube, é um dos usuários assíduos e ativos do QuadCast S . “Eu uso tanto para jogar, streamar, gravar conteúdo, quanto para fazer reuniões on-line de trabalho com a minha equipe. O QuadCast S é um microfone incrível e lindo. Com diferentes padrões de captações de áudio e iluminação RGB de milhares de cores, é perfeito para todas as minhas atividades”.

Teclado com 60% do tamanho padrão

Um dos lançamentos mais recentes da linha de teclados da HyperX é o Alloy Origins 60 , modelo mecânico gamer compacto com 60% do tamanho padrão e layout que economiza espaço na mesa. “O Alloy Origins 60 é um grande aliado durante as partidas de League of Legends (LoL), pois seu tamanho compacto oferece maior área de atuação para o mouse, o que é extremamente importante no jogo”, conta Alexandre “TitaN” Lima , jogador de LoL da RED Canids Kalunga, um dos times de eSports patrocinados pela HyperX.