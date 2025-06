Em evento global, realme anuncia chegada do realme GT em novos mercados e expansão do portfólio AIoT

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, anunciou ontem o lançamento de três novos produtos AIoT – o realme watch 2 & 2 Pro e o realme TechLife Robot Vacuum – como parte de uma estratégia avançada de produtos AIoT para os próximos cinco anos. A realme revelou os novos produtos e seus planos para construir um ecossistema AIoT completo para jovens consumidores do mundo todo no primeiro evento de lançamento global da empresa. Além disso, a marca também apresentou no evento o tão aguardado realme GT.

Como o produto inaugural da realme da série GT, o primeiro dispositivo da realme com o processador Qualcomm Snapdragon 888, o realme GT oferece uma experiência de alta qualidade esperada de um produto que será o flagship da marca, bem como acessibilidade e três recursos principais – estética inspirada na velocidade, potência luxuosa e desempenho superior – definindo novos padrões da indústria para o segmento de smartphones de médio a alto padrão.

O realme GT tem diversas outras características que merecem destaque, como sua câmera tripla Sony de 64 MP com um modo de retrato noturno totalmente novo e recursos de inteligência artificial para fornecer fotos de nível profissional, além de ser um dos primeiros dispositivos a oferecer suporte ao Android 12 Beta 1. Além das principais bandas 5G, o realme GT suporta o Wi-Fi mais rápido da indústria e as tecnologias Bluetooth mais recentes.

Para os lançamentos AloT, a realme entra na fase de desenvolvimento AIoT 2.0 ‘1 + 5 + T’, definido como:

1 smartphone, já que os smartphones da realme estão no centro de seu ecossistema AIoT;

5 categorias principais para produtos AIoT da realme, incluindo True Wireless Stereo (TWS), wearables, TV, laptops, tablet;

T significa TechLife, a plataforma de parceria aberta da realme, que visa apoiar startups AIoT inovadoras e dinâmicas por meio do compartilhamento dos próprios canais de vendas da realme. TechLife se concentra em três categorias de produtos: Entretenimento Inteligente (caixas de TV, projetores, alto-falantes e acessórios de jogos); Smart Care (robôs aspiradores, purificadores de ar e balanças para pesagem corporal); e Smart Connect (tomadas e lâmpadas inteligentes, câmeras).

Conectando todo o ecossistema está o realme Link App, o centro do universo AIoT da realme. No futuro, todos os produtos estarão conectados ao realme Link para oferecer uma experiência AIoT completa aos usuários.

Como o primeiro dispositivo oferecido pela TechLife está o realme Tech Life Robot Vacuum. Apresentado durante o evento de lançamento global, é o produto doméstico inteligente mais avançado da empresa até o momento. O produto foi concebido para se adaptar perfeitamente a qualquer casa e se destaca pelo design elegante, com a tampa superior do dispositivo de vidro temperado resistente a impactos.

Para ampliar a oferta de produtos Alot, a marca também apresentou a versão mais recente da linha de smartwatch: o realme watch 2 Pro. Com base no grande sucesso do relógio realme, especialmente entre os consumidores mais jovens, o realme 2 Pro oferece atualizações poderosas de funcionalidade, tela e outros recursos de experiência do usuário.

Combinando moda e função, o realme 2 Pro é um relógio esportivo pessoal projetado para inspirar os usuários a viver um estilo de vida ativo e saudável, oferecendo mais de 100 mostradores com curadorias diferentes para cada pessoa escolher, permitindo que expressem sua personalidade e estilo únicos.

Outro membro da linha smartwatch é o realme watch 2. Ele tem quase todas as funções do realme 2 pro, desde a tela ultra brilhante de 600 nits até o suporte para 90 modos esportivos, em um formato menor de tela colorida de 1,4 ”.

Mais por vir

Durante o evento, a realme também mostrou uma prévia de seu primeiro tablet, o realme Pad e o primeiro laptop, o realme Book, que será lançado nos próximos meses. A realme também anuncia um programa de cocriação para criar o Notebook realme junto aos fãs.

Nos últimos três anos, a realme teve um crescimento exponencial. Com o espírito “Dare to Leap”, bem como os atributos da marca, que aliam tecnologia inovadora e design inovador e são elogiados pela geração jovem em todo o mundo. A realme espera trazer mais produtos inovadores, além de fornecer uma experiência ainda mais avançada para o público. No futuro, o realme Book e o realme Pad vão desempenhar papéis importantes na estratégia realme “1 + 5 + T” para alcançar uma experiência de usuário única.