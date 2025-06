Corretor gramatical com inteligência artiﬁcial chega ao mercado para ajudar na escrita correta do Português

Hoje em dia, a comunicação escrita é um dos principais diferenciais dos profissionais no mercado, haja vista alguns erros crassos que acabam colocando os colaboradores em saia justa com clientes, chefias e parceiros. Para os alunos também é motivo de perdas de notas na escola, no vestibular e na universidade. Pensando em solucionar este problema, o MeuPortuguês surge no mercado.

Com os executivos Humberto Aicardi e Ernany Schmitz à frente da solução, a plataforma que no plano premium custa R$ 14,90, conta com tecnologia de ponta, uso de inteligência artificial (IA) e é destinada a auxiliar e melhorar a forma da escrita, através de regras gramaticais e promover as melhores sugestões, correções e substituições, além de contar com um alto número de regras, como concordância nominal e verbal, revisão de pleonasmos e redundâncias, repetição de palavras, entre outras funcionalidades.

“Nosso objetivo é finalizar o ano consolidando a marca e, principalmente, mostrar que todos podem melhorar a sua escrita com a ajuda do MeuPortuguês. Ainda neste ano lançaremos extensões para o Chrome e New Edge permitindo corrigir textos em qualquer site”, comenta o CEO, Humberto Aicardi.

A empresa começou sua operação em fevereiro de 2020 com recursos próprios dos sócios e tem como lançamento a data de 08 de junho de 2021. Até o presente momento, os investimentos somam mais de R$ 1 milhão.

“Um dos nossos pilares é ajudar o terceiro setor, então já programamos uma ação de doação de R$ 2,00 a cada nova assinatura válida até o final deste ano. Inicialmente o foco será para a instituição APAE”, comenta Aicardi. “Daremos acesso gratuito a algumas instituições”, finaliza o executivo.

Para saber mais, acesse: www.meuportugues.com.br