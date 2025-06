Samsung lança primeira campanha para suas TVs Neo QLED 8K: #AEvoluçãoNãoPara

A Samsung dá início à nova era das TVs no mundo com as recém-lançadas Neo QLED. No Brasil, a campanha tem início em junho e será veiculada em canais de televisão e na internet com dois filmes diferentes, além de outras mídias. Com o tema #AEvoluçãoNãoPara, um dos principais destaques é a revolucionária tecnologia de Mini LEDs – da qual a Samsung é pioneira, – que vai impactar diretamente no dia a dia dos usuários, mudando a experiência de assistir aos conteúdos, além de proporcionar um preto muito mais preciso e um brilho perfeito, trazendo muito mais realismo ao conteúdo assistido em uma tela extremamente fina, com 1,5cm de espessura.

O lançamento também impacta nas propostas de sustentabilidade, como o SolarCell, controle que carrega à base de luz e não usa pilhas e as Eco-Packages, embalagens que viram objetos como porta-revista, casa para gato, prateleiras, entre outros.

No primeiro filme , é ilustrado como os Mini LEDs e os pontos quânticos, tecnologia presente em toda a linha Neo QLED, mudam a imagem mais viva e a experiência revolucionária de quem está do outro lado da tela, ressignificando a ideia de como assistir TV. Além dos diferenciais do design ultrafino e praticamente sem bordas do produto, aliado a potência sonora do som em movimento.

“Temos 15 anos de liderança global e evoluímos ano a ano, até quando não se pode imaginar o que está por vir. As inovações de Neo QLED fazem sentido para atender as necessidades e desejos da nova realidade do usuário. Esses avanços vêm para superar a expectativa do consumidor, que se depara com uma nova era, a Era dos Mini LEDs, que revoluciona a forma como ele irá consumir seus conteúdos preferidos e além de se adaptar ao seu novo momento de trabalho e lazer dentro de casa.”, disse Bertha Fernandes, gerente sênior de marketing da divisão de Consumer Eletronics da Samsung Brasil.

O segundo filme, veiculado posteriormente, trata das funções de conectividade, como o recurso Multitela¹, que permite que o usuário divida a tela em até quatro partes, conecte PC, videogame e celular na maior tela da casa e que faça até videochamadas, já que o dispositivo tem compatibilidade com diversos modelos de webcam e possui o Google Duo². Essas inovações da Neo QLED vieram para superar as expectativas criadas a partir dos nossos novos momentos de vida, mais focados em nossas casas.

A parte off-line da campanha global é adaptada e veiculada pela agência Leo Burnett em todas as principais mídias como TV aberta, TV por assinatura, OOH em São Paulo e Rio de Janeiro, aeroportos e shoppings das principais capitais do Brasil. A campanha digital é adaptada pela Fbiz, veiculada pela Blinks.Os influenciadores Patife, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni, Fred Desimpedidos, Luciano Amaral, Lucas Fresno, TecMundo, Rodrigo e Beta, Thiago Mansur, Vitor Liberado, Francesca Monfrinatti, Enzo Celulari, Bruno Van Enck, Leonardo Coloral, Luisa Acorsi, Luma Costa, Claudia Bartelle e Coisa de Nerd, gerenciados pela agência Spark, farão parte de um time especial para divulgar os benefícios das Neo QLED.

A Neo QLED é a categoria que promete revolucionar o mercado de TVs, e a mais alta definição disponível chega com as versões QN900A e QN800A, ambas 8K, e as 4K QN90A e QN85A. No lugar de um LED convencional, agora cabem 40 exclusivos Mini LEDs Samsung, que apesar de menores, são duas vezes mais potentes e garantem, além de uma tela mais fina, imagens mais brilhantes e precisão na iluminação do painel para você testemunhar a evolução do contraste nas cenas escuras. Toda essa evolução de imagem acompanha ainda 10 anos de garantia contra o efeito burn-in³. Com alto-falantes integrados, você pode experimentar um som vividamente realista que o coloca no meio da ação e melhora a experiência com games, esportes, filmes e séries. A Neo QLED também pode ser combinada com uma Soundbar⁴ Samsung, elevando ainda mais a imersão em áudio e potência sonora. Além do seu design elegante e diferenciado com modelos que podem chegar até 1,5cm de espessura, mesmo em telas gigantes.

¹Suporta determinados smartphones com sistema operacional Android e IOS. Modelos 2021 AU9000, Q60A, Q70A, Q80A, Q85A, Q95A suportam a divisão da tela em 2. Modelos QN800A e QN900A suportam a divisão da tela em até 4. Pode haver limitação da resolução dos conteúdos divididos na tela.

²As câmeras compatíveis com a função são as webcams Logitech modelos C920, C920s, C922, C922x, C925e, C930e. Os modelos listados podem não estar disponíveis para comercialização no Brasil ou serem descontinuados a qualquer tempo sem aviso prévio, O aplicativo Google Duo é necessário para conectar-se à vídeo chamada. O aplicativo pode não estar disponíveis em todas as Smart TV Samsung. A plataforma Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar suporte a qualquer momento. O prazo entre o lançamento e a disponibilização de um aplicativo pode variar. A utilização de alguns aplicativos podem estar sujeitas a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Eventuais custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores dos aplicativos.

³O Burn-in ocorre quando imagens estáticas são reproduzidas em uma TV, em média por 2 horas, e eventualmente a TV absorve este conteúdo gerando manchas definitivas na tela. A garantia de 10 anos abrange os produtos utilizados em ambientes domésticos normais apenas para Burn-in não intencionais, sendo elegível aos consumidores que tenham adquirido um dos produtos da TV Samsung QLED entre 2017 a 2021 oficialmente no Brasil.

⁴Soundbar vendido separadamente.