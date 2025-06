Cibercriminosos voltaram a minerar criptomoedas em 2021, aponta relatório da Kaspersky

Pesquisadores da Kaspersky identificaram que o número de variantes de mineradores maliciosos de criptomoedas quadruplicou. De acordo com o relatório Malware Q1 2021 da empresa de cibersegurança, a quantidade de modificações únicas passou de 3.815 em fevereiro deste ano para 16.934 em março. Além disso, os especialistas verificaram a existência de mais de 23 mil novas versões desta ameaça no 1º trimestre de 2021.

Esses mineradores são programas maliciosos criados para roubar criptomoedas de dispositivos infectados, sendo frequentemente instalados sem o conhecimento dos usuários para desviar lentamente vários tipos de criptomoedas – em alguns casos, os cibercriminosos podem desviar milhões. Embora eles tenham se tornado uma ferramenta popular em 2018 , sua popularidade diminuiu constantemente no último ano.

“É muito cedo para afirmar se a tendência que observamos no primeiro trimestre de 2021 veio para ficar. No entanto, parece que o aumento no valor do Bitcoin e de outras criptomoedas despertou novamente o interesse nos cibercrminosos. Se os mercados de moedas virtuais permanecerem fortes este ano, devemos ver mais campanhas deste tipo no segundo semestre”, comenta Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky .