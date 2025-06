Nova programação digital da BGS estreia em 21 de junho

Twitch, Facebook e A partir desse mês, a Brasil Game Show vai expandir a programação digital e oferecer mais conteúdo a seus milhares de fãs. Em seus canais no Youtube, Tiktok , serão transmitidas lives, campeonatos de eSports, gameplays, atrações com grandes empresas do segmento, como a Nintendo, e dois quadros especiais: Dublabit, programa dedicado a dublagem de games apresentado por Fred Mascarenhas, e Talk n Play, comandado por CarolzinhaSG, que vai entrevistar convidados do universo dos jogos eletrônicos.

“Além de ampliar a grade de conteúdo, queremos interagir ainda mais com o público da BGS, através de atrações organizadas ao longo do mês, ao invés de uma única live mensal, como era o BGS Day”, explica Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. “Ainda estamos trabalhando em novos quadros, atrações e formatos, mas a intenção é dialogar com todos os perfis de jogadores, dos mais casuais aos hardcores, e os amantes da cultura pop. Também vamos trazer novos influenciadores, pró-players e mostrar, ainda que virtualmente, o quanto este mercado é vibrante, criativo e lucrativo”.

Algumas atrações tradicionais e de sucesso seguem na nova programação digital da BGS. No dia 28 de junho, por exemplo, tem novidades e gameplays da Nintendo. No dia seguinte, às 16h, será a vez do BGS Cosplay Outback revelar as 20 melhores performances, 10 escolhidas pelo júri popular e 10 pelo júri técnico. Já às 17h, o Game News traz as principais notícias do mercado de jogos eletrônicos apresentadas por grandes nomes do segmento, e, fechando a programação do dia, às 18h, será exibida a grande final do The King of Fighters Ultimate Match, com narração de Victor Stoker e comentários por Keoma Pacheco.

Abaixo, os detalhes da nova programação, em junho:

21/6 – A partir das 18h:

• Transmissão das partidas do campeonato de The King of Fighters

22/6 – A partir das 18h:

• Transmissão das partidas do campeonato de The King of Fighters

24/6 – A partir das 18h:

• Live CarolzinhaSG

28/6 – A partir das 17h:

• Nintendo

• Transmissão das partidas do campeonato de The King of Fighters

29/6 – A partir das 16h:

• BGS Cosplay Outback

• Game News

• Transmissão das finais do campeonato de The King of Fighters

30/6 – A partir das 18h:

• DublaBIT

• Talk n Play