Huawei lança HUAWEI FreeBuds 4i

A Huawei Consumer Business Group (CBG) acaba de apresentar sua mais recente novidade no segmento de fones de ouvido TWS, o HUAWEI FreeBuds 4i. O produto foi lançado globalmente e, como diferencial, oferece bateria de longa duração, cancelamento ativo de ruído (ANC), design moderno e excelente qualidade de áudio. A novidade herda os excelentes recursos da série HUAWEI FreeBuds, incluindo o confortável ANC, a notável carga de bateria e o áudio cristalino, permitindo que todos os usuários tenham uma excelente experiência de áudio imersiva.

Ouça apenas a sua música

O HUAWEI FreeBuds 4i detecta os barulhos do ambiente por meio dos microfones e gera uma onda sonora reversa para reduzir o ruído. O algoritmo de cancelamento de sons externos visa cenários comuns como um shopping movimentado, transporte público, uma estação de trem, o escritório ou a voz humana para otimização do ANC, proporcionando aos usuários uma confortável experiência de cancelamento de ruído.

O HUAWEI FreeBuds 4i também conta com o Awareness Mode, o modo de reconhecimento que permite que os usuários ouçam o que acontece à sua volta sem tirar os fones de ouvido. Para isso, basta que pressionem e segurem o fone de ouvido, assim, o HUAWEI FreeBuds 4i alternará automaticamente entre o modo de reconhecimento e o modo de cancelamento ativo de ruído.



Para reduzir a interferência do ruído ambiente durante as chamadas, o HUAWEI FreeBuds 4i adota três tecnologias anti interferência para melhorar a qualidade da chamada. A tecnologia exclusiva de formação de feixe permite que os microfones captem a voz do usuário com precisão, o sistema de microfone duplo vem com design de duto com fenda para reduzir efetivamente o ruído do vento externo, enquanto a tecnologia IA de redução de ruído filtra o ruído adicional.

Música para o dia todo

A bateria de longa duração é outra característica muito importante para os consumidores. Pensando nisso, O HUAWEI FreeBuds 4i acrescenta à estrutura compacta uma grande bateria de alta densidade de energia, proporcionando maior vida útil da bateria em um compartimento menor. Quando o ANC está desligado, o HUAWEI FreeBuds 4i oferece até 10 horas de reprodução contínua de música ou 6,5 horas de chamada de voz. Junto com o estojo de carregamento, ele pode chegar a 22 horas de reprodução de música ou 14 horas de chamada de voz. Se o ANC estiver ligado, ele pode oferecer 7,5 horas de reprodução contínua de música e 5,5 horas de chamada de voz. Além disso, a tecnologia de carregamento alto oferece 4 horas de áudio com uma carga de 10 minutos para que os usuários não precisem se preocupar com o nível da bateria quando estiverem fora de casa ou com pressa.

Visual Moderno

Os designers da Huawei tiveram como objetivo trazer aos consumidores um novo design para que permitissem aos usuários combinar com qualquer estilo. Graças à avançada tecnologia de áudio da Huawei, o HUAWEI FreeBuds 4i fornece uma incrível experiência de áudio a qualquer hora e em qualquer lugar.



O estojo de carregamento do HUAWEI FreeBuds 4i é projetado para se ajustar ao arco da palma da mão do usuário. O fone passou por milhares de rodadas de testes de conforto, finalmente adotando um design que se ajusta ao canal auditivo, melhorando significativamente o conforto no uso de longa duração.

Saída de áudio balanceada para qualquer tipo de música

O HUAWEI FreeBuds 4i apresenta componentes personalizados, incluindo grandes drivers dinâmicos de 10 mm para oferecer maior amplitude para um desempenho com graves potentes. Os fones de ouvido também adotam o composto de polímero “PEEK + PU” que é flexível e poderoso, fornecendo alta sensibilidade e rica resposta dinâmica, permitindo aos usuários ouvir mais detalhes nas músicas. Ao mesmo tempo, a excelente estrutura de redução do ruído do vento garante a consistência dos efeitos sonoros para torná-los confortáveis ​​para ouvir.



O HUAWEI FreeBuds 4i foi projetado para atender às necessidades de música do usuário. A equipe profissional de afinação combinou diferentes instrumentos, ritmos e estilos vocais para ajustar a qualidade do áudio de acordo com a frequência da música pop, oferecendo uma saída de áudio balanceada adequada para as necessidades diárias dos usuários. Junto com o cancelamento ativo de ruído, o HUAWEI FreeBuds 4i oferece um áudio cristalino, mesmo em ambientes barulhentos.

A precisão com apenas um toque

Além de experiência de áudio incrível, o HUAWEI FreeBuds 4i oferece também uma excelente interação. Com toques no fone, os usuários podem controlar facilmente a reprodução de música, a chamada de voz e ativar o ruído. Ao usar o HUAWEI FreeBuds 4i com smartphones Huawei com sistema operacional EMUI 10.0 ou superior, ele suporta o pareamento rápido com uma notificação pop-up que avisará quando o estojo de carregamento for aberto. Durante o pareamento, as informações da bateria dos fones de ouvido e do estojo de carregamento serão exibidas claramente.



Além disso, a redução ativa de ruído, a pura qualidade de áudio e a poderosa bateria permitem que os usuários aproveitem uma experiência auditiva inovadora a qualquer hora, em qualquer lugar.

A disponibilidade e os preços locais podem variar em diferentes países e regiões.