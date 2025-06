Tecnologia Educacional abre inscrições para a nova temporada do projeto social FIRST® LEGO® League

A Fundação FIRST® e a Walt Disney Company, por meio da Tecnologia Educacional, distribuidora oficial da LEGO® Education no Brasil, acabam de abrir o edital para a nova edição do FIRST® LEGO® League, programa criado para incentivar a educação e o ensino da robótica nas escolas públicas do Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo site, vão até o dia 7 de julho e estão abertas para escolas, organizações, fundações e demais instituições dedicadas ao ensino de crianças que, obrigatoriamente, sejam da rede pública. As instituições nomeadas receberão conjuntos da LEGO® Education, formação de professores e inscrição da equipe para os programas FIRST® LEGO® League Discover e FIRST® LEGO® League Explore.

Serão selecionados 290 times novos para a categoria FIRST® LEGO® League Discover (3 a 6 anos) e 18 times novos e 11 times antigos para o programa FIRST® LEGO® League Explore (6 a 10 anos) para competirem no desafio PLAY Makers.