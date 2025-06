Aplicativo da nova linha de iluminação residencial WiZ permite fácil controle de lâmpadas inteligentes

A linha WiZ dispõe de uma conexão mais segura e confiável entre os aparelhos inteligentes. A fácil integração com outros dispositivos ligados à mesma rede elimina a necessidade de aparelhos adicionais para funcionar, o que facilita o dia a dia e democratiza o acesso a estes recursos, anteriormente mais restrito a usuários mais familiarizados com tecnologia. Confira mais detalhes abaixo e descubra por que este será o seu próximo sistema de sistema de iluminação:

A nova linha WiZ foi criada para usuários que sabem da importância de juntar amigos e familiares para apreciar os melhores momentos. Pensando nisso, ela conta com um poderoso sistema multiusuário onde os convidados também podem interagir com as luzes quando estiverem usando a mesma rede Wi-Fi.

Há ainda muitas outras opções de modos, como um que imita uma lareira, outro que simula as cores da primavera ou do pôr do sol, além de alguns que transportam o usuário para dentro de uma floresta, ou o levam para um mergulho profundo no mar.

Graças aos diferentes modos de iluminação é possível criar modelos de iluminação para cada ocasião. Vai receber seu amor para um jantar a dois e gostaria de criar um ambiente mais romântico? Fácil, com as lâmpadas WiZ é possível optar por um modo que simula a iluminação a base de velas, com isso você irá impressionar o seu amado ou amada e tornar o encontro ainda mais inesquecível.

A instalação do WiZ é bem simples. Primeiro de tudo você deve fazer o download do aplicativo em seu smartphone acessando a App Store, para dispositivos com sistema operacional iOS, ou a Play Store, para modelos equipados com Android.

A distância não é um impeditivo para que você possa controlar suas lâmpadas. Trata-se de um recurso fundamental para os mais esquecidinhos, que acabam não conferindo se todas as lâmpadas estão desligadas ao deixar a residência para algum compromisso urgente, e que pode auxiliar, inclusive, a evitar desperdício de energia.

O agendamento é outro recurso que deve agradar os usuários já que é possível determinar um conjunto recomendado de rotinas para cada cômodo, o que ajuda a automatizar suas necessidades de iluminação. É possível, por exemplo, definir que as lâmpadas acionem a partir de um determinado horário da manhã, o que permitirá despertar de forma natural sem a necessidade de despertadores ou alarmes de celular.



Durante o dia a iluminação pode se adaptar de acordo com suas preferências. Com a popularização do trabalho remoto, o usuário pode aproveitar o recurso da WiZ para criar uma programação que permita mudar a cor das lâmpadas quando estiver perto de terminar seu horário de expediente. É uma forma prática e diferente de se preparar para encerrar mais um dia de trabalho e alterar o ambiente da casa para tornar o local mais aconchegante.



Cenas é outro recurso do aplicativo WiZ que deve agradar as pessoas que não estão familiarizadas com a configuração de aparelhos conectados. Após criar um ambiente que você aprecie e tenha interesse em usar a partir daquele momento, é possível salvar esta configuração e utilizar uma fotografia do seu smartphone para capturar a atmosfera perfeita do seu espaço com suas luzes e ativá-las quantas vezes você quiser. Para isso, basta clicar no snapshot.

Estabilidade do sistema



Diferente de outros sistemas de iluminação existentes, os modos das lâmpadas WiZ foram criados para que o usuário só precise configurá-los uma única vez, sem se preocupar com quedas de sistema ou instabilidades de rede. Mesmo após desligar a energia de casa, após sua religação, a lâmpada terá todos os comandos já configurados, memorizando suas definições para aproveitamento a qualquer momento.

Dispense controles e outros acionamentos físicos. Comande a iluminação pela própria fala. O controle de voz é um novo recurso que permite acionar as luzes a partir da integração em português por meio de comando de voz para as assistentes pessoais como Alexa, da Amazon, Google Home ou Siri, da Apple.

Privacidade de Dados

O cuidado com a privacidade do usuário está entre os principais pilares de atuação da WiZ em todo o planeta. Portanto, o login do aplicativo WiZ e o processo de criação de conta são completamente anônimos ao usar logins de terceiros com contas da Apple, Google ou Facebook. Tudo o que WiZ obtém é uma identificação única que não contém nenhuma informação pessoal, para que possa ser associada a um WiZ Home

Padrão Matter de qualidade

A nova linha de iluminação WiZ é compatível com Matter (anteriormente conhecido como Projeto CHIP – Connected Home over IP) anunciado pela Connectivity Standards Alliance (anteriormente Zigbee Alliance) em 11 de maio. Trata-se de um novo padrão de unificação da indústria que permite a dispositivos inteligentes funcionarem perfeitamente em conjunto. Por meio de uma atualização de software, os usuários de WiZ se beneficiarão de uma maior interoperabilidade – tornando a organização de uma casa inteligente inovadora mais fácil do que nunca.

Disponibilidade e preço no Brasil

• Lâmpada Bulbo A60 E27 WiZ: opção perfeita para usar em luminárias e abajures. Seu fluxo luminoso de 800 lm é suficiente mesmo em ambientes mais amplos e sua potência de 8,8W (equivalente a 60W) combinada com a temperatura de cor entre 2200 e 6500 K permite tonalidades mais suaves. Preço sugerido: R﹩ 105,00

• Lâmpada GU10 WiZ: é voltada para espaços de trabalho ou salas de estar, por exemplo, graças ao realce de 400 lm de luminosidade. Conta com uma potência de 4,9W (equivalente a 35W). Preço sugerido: R﹩ 165,00

• Painel de Embutir WiZ: ideal para projetos de iluminação que preveem a instalação de diferentes focos de luz em forro, gesso e outras superfícies, destacando-se por seu design discreto. Preço sugerido: R﹩ 285,00