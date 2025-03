Com mais de 500 aulas, curso gratuito para futuros desenvolvedores já conta com 50 mil inscritos

Que os desenvolvedores são peças-chave para a solução de questões em todas as áreas não é uma novidade. Porém, o ano de 2020 mostrou que eles são ainda mais essenciais. O que seriam das lojas físicas sem um desenvolvedor para criação do seu e-commerce durante o isolamento? Como manter as aulas online sem o desenvolvimento de um software? Assim, a Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, lançou o Discover, curso totalmente gratuito para novos desenvolvedores estudarem online.

Com 500 aulas disponíveis nessa modalidade e mais de 50 mil inscritos já nos primeiros meses, a edtech caminha para alcançar o seu propósito, que é ajudar todo o ecossistema de programação a acompanhar a evolução da tecnologia de forma sustentável e assim suprir o gap dos mais de 264 mil profissionais da área que serão necessários até 2024. Para o cofundador e CEO da Rocketseat, Robson Marques, a defasagem no currículo das instituições de ensino e a falta de acesso às aulas particulares contribuem para o aumento desse déficit. “Nossa missão é garantir a possibilidade de aprendizado ao maior número de pessoas possível, do norte ao sul do país, em qualquer local com um computador e acesso à internet. O curso é completo e gratuito, isso nos aproxima daqueles que por algum motivo imaginaram que ser dev era uma realidade distante”, explica.

Recentemente as startups Rocketseat e Shawee somaram forças para construir uma ponte entre empresas e desenvolvedores por meio da educação, e reunir em uma única plataforma todo o ecossistema de programação, começando pelo Discover, onde o aluno pode aprender do zero os fundamentos do desenvolvimento. O curso traz aulas com fundamentos da programação, que vai do zero até os primeiros passos na carreira de desenvolvedor.

“Esta primeira etapa é um período importante para absorver os fundamentos da programação e dominar as plataformas de desenvolvimento, como front-end ou back-end. Todo esse aprendizado vai além das aulas, já que todos os alunos podem se conectar com outros devs do nosso ecossistema e trocar experiências. Ele finalizará o curso pronto para o mercado, a partir daí poderá investir nos treinamentos intensivos, onde precisará dominar as ferramentas e conceitos para a construção de software de acordo com as necessidades do mercado e, claro, continuar se desenvolvendo, já que em programação o aprendizado é contínuo”, conta Rodrigo Terron, COO da Rocketseat

O Discover foi lançado durante o DoWhile, primeiro evento pós-fusão das duas empresas que já impactaram mais de 500 mil desenvolvedores e desenvolvedoras com seus treinamentos pagos e gratuitos. A Rocketseat pretende formar 100 mil profissionais até 2023, o que representa ¼ da necessidade do mercado.