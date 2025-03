Camilla de Lucas estrela campanha do realme 8 pro, que será lançado no dia 23 de junho

A realme, a marca de smartphone que mais cresce no mundo, anuncia Camilla de Lucas como o rosto da campanha de lançamento do realme 8 Pro no Brasil. O realme 8 Pro é o produto da marca com câmera infinita de 108MP e carregador SuperDart de 50W.

Além disso, no dia 23, Camilla será host do evento de lançaento da marca para apresentar as novidades da realme ao mercado nacional: o realme 8 pro e mais 2 smartphones para os jovens. A live será transmitida nos canais realme no Youtube e Facebook.

Com 11,2 milhões de seguidores no Instagram, Camila viralizou em 2020 ao mostrar situações do cotidiano de forma irreverente e criativa, e alcançou projeção nacional como participante e uma das finalistas do programa Big Brother Brasil, da TV Globo

“Camilla incorpora o espírito da realme: “Dare do Leap”, sendo jovem, criativa, engajada e bem-humorada. Por tudo isso, estamos muito felizes com nossa parceria para o lançamento de novos aparelhos, que trarão ainda mais funcionalidades para quem, como ela, adora tirar fotos e vídeos para capturar uma infinidade de momentos ”, disse Sherry Dong, diretora de marketing da realme para o Sudeste Asiático e América Latina.

O realme 8 Pro será o smartphone flagship com câmera e design mais inovadores. Ele é equipado com uma câmera de 108MP com sensor ISOCELL HM2 da Samsung, atualmente o melhor disponível na indústria, que proporciona a melhor experiência em câmeras do setor. Com o modo 108MP, uma foto feita com o realme 8 Pro pode ser impressa como foto de alta resolução de 20m X 15m.

A campanha digital, fotografada por Ernna Cost, contará com conteúdo para Google, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, display em sites e aplicativos. Já a campanha offline será exibida em estações de metrô, elevadores e placas digitais.