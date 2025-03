Caros leitores do Guia do PC, a partir de hoje começa a liquidação de verão do Aliexpress com descontos que podem chegar a 70% em alguns produtos. Os descontos são válidos de 21 a 26 de junho, mas os cupons são limitados.

As lojas Poco official store, MI global store e MI global zone store estão com os seguintes produtos em promoção:

POCO M3 Pro

POCO F3 5G

POCO X3 pro

Redmi Note 10 PRO

Note 10S

Mi band 6

Mi true wireless earbuds basic 2s

Vejam os produtos, preços originais

Produtos Preço (U$) Cupom Preço final (U$) POCO M3 Pro $169/$189 20M3PRO (só 500 vezes) $149/$169 POCO F3 5G $329/$379 618BR355 (35-5) 618BR507 (50-7) 618BR9912 (99-12) 618BR19920 (199-20) primeiros 50 ganham boné $329/$379 POCO X3 pro $215/235 618BR355 (35-5) 618BR507 (50-7) 618BR9912 (99-12) 618BR19920 (199-20) pedidos nas 2 primeiras horas: (X3 Pro 2 un,miband 6 20 un,Earbuds 2S 40 un,xiaomi T-shirt 138 un,mochila xiaomi 200 un) $215/235 Redmi Note 10 PRO $249/279/299 618BR355 (35-5) 618BR507 (50-7) 618BR9912 (99-12) 618BR19920 (199-20) $249/279/299 Note 10S $199/219 618BR355 (35-5) 618BR507 (50-7) 618BR9912 (99-12) 618BR19920 (199-20) $199/219 Mi band 6 $39.99 JIYI2021 / AJUNE392 $35.99 $37.99 4VERANOALI $35.99 Mi true wireless earbuds basic 2s $19.81 JIYI2021 $17.81

Outros cupons válidos: