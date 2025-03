AppGallery: conheça os jogos mais baixados no marketplace de aplicativos da HUAWEI

Em apenas 12 meses, a Huawei dobrou a sua distribuição de aplicativos pela plataforma do AppGallery, o marketplace de aplicativos da companhia. Para mostrar esse grande sucesso que tem atraído cada vez mais desenvolvedores a colocarem seus trabalhos na ferramenta, a empresa trouxe os games mais baixados entre os consumidores. Vale destacar que são todos gratuitos para serem baixados!

Confira a lista que dos jogos mais populares na plataforma, em evidência no Brasil e no mundo:

• Garena Free Fire – World Series: é um jogo eletrônico mobile do gênero de ação-aventura no estilo battle royale, desenvolvido pela 111dots Studio e publicado pela Garena. O game obteve um beta aberto em novembro de 2017 e foi lançado oficialmente em dezembro do mesmo ano.

• Lords Mobile -Tower Defense: é um game desenvolvido e publicado pela IGG e está disponível para download em todas as plataformas. O jogo, assim como os demais jogos desta lista, também oferece compras dentro do aplicativo.

• Rise of Kingdoms -Lost Crusade: é um jogo que foi lançado em setembro de 2018 pela Lilith Games tendo como estilo o de estratégia em tempo real. Além disso, vem conquistando muito os brasileiros e fazendo sucesso por aqui.

• Praia Bingo – Bingo Games: é um jogo de bingo online que conta com vários recursos para deixar as partidas mais emocionantes e conta com diversas modalidades. O game funciona como um bingo tradicional, porém, você pode conseguir uma ajuda extra com power ups e se divertir ainda mais. Ele é um dos principais jogos mais baixados e está entre os dois mais populares entre os brasileiros.

• Saint seiya awakening: knights of the Zodiac: é o RPG oficial da coleção de heróis baseado na renomada série “Cavaleiros do Zodíaco”, de Masami Kurumada lançado pela YouZu (Singapore ) . O jogo da nova geração é licenciado pela Kurumada Productions e permite ao usuário ter experiências incríveis e nostálgicas com o game.

• Homescapes: é um game lançado pela Playrix em setembro de 2017. Homescapes é um spin-off de Gardenscapes e compartilha o mesmo conceito de jogabilidade, combinando a mecânica tradicional de três histórias com um único enredo.

• State of Survival: The Walking Dead: é um jogo de estratégia lançado pela KingsGroup Holdings baseado na famosa série de TV, The Walking Dead, que traz uma experiência aos jogadores de estarem dentro seriado.