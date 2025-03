Samsung prorroga inscrições para programa em que escolas públicas encontram soluções com ciência e tecnologia

A Samsung anuncia a prorrogação do prazo de inscrições até 19 de julho para quem deseja participar da 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, programa global da Samsung que desafia todos os envolvidos na rede pública de ensino a desenvolverem soluções para demandas locais por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). As inscrições podem ser feitas tanto no website quanto no aplicativo do Respostas para o Amanhã, disponível para download de graça.

Em 2021, a iniciativa, que tem edições anuais no país desde 2014, tem como uma das novidades um envolvimento ainda mais próximo com professores e alunos, por meio de workshops e mentorias virtuais, realizadas inclusive por voluntários da Samsung, tanto no período de inscrições quanto para os semifinalistas, que serão anunciados em agosto, e os finalistas, que serão conhecidos em outubro. Em novembro, ocorrerá o anúncio dos vencedores que serão definidos por uma Comissão Avaliadora e, também, por júri popular (confira o calendário abaixo).

O Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve For Tomorrow, já envolveu 162.906 estudantes, 15.803 professores e 5.036 escolas públicas em 8.113 projetos inscritos. Em 2020, mesmo com o distanciamento social, atraiu 1.749 estudantes, 997 professores e 303 escolas públicas diferentes, tendo como temas mais explorados educação, infraestrutura urbana ou rural e saúde. O projeto vencedor no ano passado foi desenvolvido por estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Edson Queiroz, de Cascavel, do Ceará: um robô, montado com materiais recicláveis e movido à energia solar, capaz de auxiliar os produtores no plantio de sementes.

“Temos recebido projetos de todo o país, com professores e estudantes já desenvolvendo suas ideias com a ajuda de nossas mentorias, dicas e orientações para trabalho remoto. O propósito do Solve For Tomorrow é aprimorar nos jovens habilidades para uma transformação social positiva, utilizando criatividade e inovação para soluções de desafios da vida real. Ao ampliarmos o prazo de inscrição, queremos expandir esse alcance e estimular uma mobilização ainda maior de educadores e alunos de todo o Brasil. A Samsung reafirma seu compromisso de contribuir de forma direta na melhoria da qualidade da educação pública e promoção da equidade, para minimizar desigualdades e motivar as futuras gerações a alcançarem seu pleno potencial, como indica a nossa visão global de Responsabilidade Social: ‘Together for Tomorrow! Enabling People’”, afirma Isabel Costa, Gerente de Cidadania Corporativa da Samsung Brasil.

“Fortalecer a escola como um ambiente fértil para a criatividade e para a pesquisa, apoiando professores e valorizando o protagonismo dos jovens, é muito importante, especialmente nos tempos atuais. A expansão do prazo de inscrições amplia as oportunidades de participação de escolas públicas de diferentes regiões do país. Com objetivo de apoiar os docentes, desenvolvemos alguns materiais, dos quais destacamos o Guia Prático – Inovações no Ensino de Ciências e o infográfico sobre Prototipagem, oferecido exclusivamente a quem está inscrito, para orientação na construção da proposta. A criação e disponibilização desses materiais reforça ainda mais o caráter formativo da premiação”, afirma Ana Cecília Arruda,Coordenadora de Programas e Projetos do CENPEC Educação.

A edição brasileira do Solve For Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

SERVIÇO

PROGRAMA RESPOSTAS PARA O AMANHÃ



Até quando: 19/07/2021

Investimento: Gratuito

Quem pode se inscrever: Professores de Biologia, Física, Química e Matemática ou outras disciplinas pertencentes às áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias que lecionem no Ensino Médio, em escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal. Inscrições: website ou aplicativo do Respostas para o Amanhã, disponível para download

Projetos: O projeto deve focar necessariamente questões relacionadas às áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.

Professor orientador: A inscrição só pode ser feita pelo professor orientador, que obrigatoriamente deverá lecionar, à equipe participante, disciplinas nas áreas das Ciências da Natureza ou da Matemática e suas Tecnologias.

Professores parceiros: Até dois docentes das áreas das Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias podem participar como parceiros do projeto. Esses professores devem lecionar à equipe participante e ser indicados pelo professor orientador no ato da inscrição .

Equipes: Devem ser formadas por 3 a 5 estudantes do Ensino Médio, matriculados na mesma turma/classe, a quem o professor orientador e os professores parceiros lecionem.

Confira o cronograma para a edição brasileira de 2021 do Solve For Tomorrow:

Até 19 de julho – Inscrições, com workshops virtuais para auxiliar as equipes

1 de julho a 02 de agosto – Avaliação dos projetos que cumpriram os critérios de participação

3 de agosto – Anúncio dos Semifinalistas

9 de agosto a 30 de setembro – Mentorias aos semifinalistas

8 de outubro – Anúncio dos finalistas

13 de outubro a 12 de novembro – Mentorias aos finalistas

11 a 17 de novembro- Votação para definir vencedores do Júri Popular

17 de novembro – Avaliação da comissão para definir vencedores nacionais durante a II Mostra Respostas para o Amanhã

18 de novembro – Cerimônia de anúncio dos Vencedores Nacionais e no Júri Popular

PREMIAÇÃO

Semifinalistas: O professor orientador e, eventualmente, o professor parceiro de cada um dos 20 projetos semifinalistas serão contemplados com 1 notebook Samsung Flash.

Finalistas: Cada estudante das 10 equipes finalistas será contemplado com 1 Notebook Samsung Flash.

Vencedores pelo júri popular: Troféu “Projeto Vencedor pelo Júri Popular” para as escolas dos três projetos eleitos pelo público e fones de ouvido Samsung Buds+ para cada um dos estudantes e o respectivo professor orientador.

Vencedores nacionais

Cada escola desses projetos será contemplada com uma Smart TV Samsung

1º lugar: Cada aluno da equipe vencedora será contemplado com 1 smartphone Galaxy Samsung.

2º lugar: 1 tablet Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.

3º lugar: 1 Smartwatch Samsung Active para cada um dos alunos da equipe vencedora.

Confira os vencedores das edições anteriores do Solve For Tomorrow no Brasil:

• 7ª edição (2020)

EEEP Edson Queiroz

Vespertílio 01- robô semeador para a agricultura familiar

Cascavel (CE)

• 6ª edição (2019)

EEMTI Marconi Coelho Reis

Desenvolvimento de biofilme a partir da Psidium guajava para aplicações diversas

Cascavel (CE)

• 5ª edição (2018)

IFRS – Campus Osório

BCA: biossorvente da casca de arroz para remoção de metais da água de poço do litoral norte gaúcho

Osório (RS)

• 4ª edição (2017)

EIEEFM Sertanista José do Carmo Santana

Plantas medicinais do Povo Paiter: resgatando o conhecimento tradicional

Cacoal (RO)

• 3ª edição (2016)

ETEC Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros

Projeto Implantação do cultivo de palmito juçara e pupunha pela cooperativa dos alunos, para reflorestamento de mata atlântica e geração de renda para a aldeia indígena Itapuã – Tupi Guarany no Vale do Ribeira – SP

Iguape (SP)

• 2ª edição (2015)

Colégio Estadual Dom Veloso

Avaliação da atividade da moringa oleífera no tratamento da água na zona rural

Itumbiara (GO)

• 1ª edição (2014)

EE Tristão de Barros

Equilíbrio – para uma inclusão sustentável e um meio ambiente melhor

Currais Novos (RN)