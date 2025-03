Evento gratuito do Google convida mulheres ao universo profissional da tecnologia

O Google lança nesta terça-feira, 22, uma nova edição do Cresça com o Google para Mulheres dedicada especialmente ao desenvolvimento de carreiras de mulheres na área de tecnologia. Com a presença de especialistas do Google e convidadas da PrograMaria, MasterTech e do Olabi, o programa de treinamento e capacitação oferecerá palestras sobre os desafios e oportunidades na tecnologia com o objetivo de promover o aumento do número de mulheres em carreiras na área.

Embora crescente, o número de mulheres atuando profissionalmente no setor ainda não passa de um quarto do total de trabalhadores na área. O programa pretende desconstruir estereótipos e desmistificar a atuação nos ramos de trabalho tech. ChamadoCresça com o Google Para Mulheres na Tecnologia, o programa foi cuidadosamente desenhado para apresentar os desafios, as oportunidades e a aplicação de habilidades na prática, com uma agenda de incentivo e suporte às mulheres. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Cresça com o Google para Mulheres .

Mulheres na Tecnologia

O conteúdo programático está dividido em sete assuntos, entre eles, “As oportunidades na área de tecnologia para elas”, “Mulheres na Tecnologia: quebrando estereótipos”, “Processo seletivo: como aplicar em vagas de tecnologia”, “Por onde começar a minha carreira” e “A tecnologia a favor da produtividade”. Confira a programação completa abaixo.

Os temas serão abordados por especialistas do Google e convidadas que atuam pela promoção de mulheres na tecnologia. Camila Matsubara, engenheira de software do Google; Kelly Maia, recrutadora de tecnologia no Google; Mariana Pezarini, COO da PrograMaria ; Silvana Bahia, co-diretora da Olabi e coordenadora da PretaLab ; e Camila Achutti, fundadora e CEO da Mastertech , estão entre as palestrantes.

“Estimular a participação de mais mulheres no campo da tecnologia se faz urgente e necessário também porque a tecnologia que consumimos hoje é produzida com pouca diversidade nos times técnicos”, diz Silvana Bahia, do Olabi. “Trabalhar pela diversidade nas tecnologias é um caminho para construirmos futuros mais inclusivos e socialmente mais justos. Se a tecnologia media nossas escolhas, nossos gostos e pauta nossas ações, é fundamental que tenhamos uma multiplicidade de olhares, visões de mundo e cultura nessa produção tecnológica”.

“No Brasil, de acordo com a Brasscom, apenas 20% dos profissionais de tecnologia são mulheres. Iniciativas como o Cresça com o Google para Mulheres nos faz vislumbrar um novo futuro, onde a fronteira do desenvolvimento científico é populada não só com o estereótipo de profissional tech que estamos acostumades, mas sim com a diversidade que nos representa verdadeiramente”, acrescentou Mariana Pezarini, da PrograMaria.

Cresça com o Google

Esta é a terceira edição temática do Cresça com o Google para Mulheres em 2021. Desde março, o programa voltado a criar oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento e o sucesso das mulheres ao redor do mundo oferece às inscritas no Brasil acesso gratuito ao conteúdo de duas trilhas de treinamento e capacitação oferecido pelo programa: uma voltada a mulheres que querem empreender , e outra àquelas que buscam desenvolver suas carreiras .

Deste 2017, o Cresça com o Google tem como objetivo oferecer conteúdos e ferramentas gratuitas para o aprimoramento de habilidades, carreiras e ne gócios. O programa já passou presencialmente por mais de 12 capitais do Brasil e já foram treinados mais de 1,7 milhão de brasileiros. A partir do Cresça com o Google para Mulheres, programa globalmente conhecido como Women Will , mais de 200 mil mulheres ganharam inspiração e treinamento para que criem suas próprias oportunidades econômicas por meio da valorização da autoconfiança e do desenvolvimento de novas habilidades digitais e socioemocionais.

A programação do Cresça com o Google para Mulheres em 2021 ainda inclui edições com um foco em diversidade, com uma edição para mulheres negras, mulheres maduras e muito mais . Veja a programação completa e atualizada em g.co/TreinamentosCresca .

Primeiros passos na programação

As inscritas no Cresça com o Google para Mulheres na Tecnologia terão acesso a diversos recursos e ferramentas durante o treinamento, inclusive um desconto exclusivo na matrícula dos cursos de programação da PrograMaria.

Entre os recursos está o Grasshopper , aplicativo gratuito que ensina gratuitamente os conceitos-base da programação computacional, utilizando uma linguagem simples e atrativa para quem é iniciante na área. Criado pelo Google e lançado neste mês na sua versão em português no Brasil, o Grasshopper tem como missão remover as barreiras que limitam o acesso à educação e preparar adultos e jovens para carreiras que utilizam a programação. O aplicativo é mais uma iniciativa promovida pelo Cresça com o Google.

A inclusão das mulheres no setor é um dos objetivos do app, cujo nome homenageia Grace Hopper, uma das pioneiras na programação de computadores. Por meio de uma metodologia interativa, o GrassHopper traz jogos e lições interativas de JavaScript, a linguagem utilizada por mais de 70% dos programadores.

“O Cresça com o Google já ajudou milhões de brasileiros a entrar no mercado de trabalho, crescer na carreira ou criar seu próprio negócio. O foco em mulheres que trazemos em edições como essa, tem o objetivo claro de contribuir para quebrar estereótipos, desenvolver a confiança e superar desafios importantes, como a baixa presença de mulheres atuando no campo da tecnologia”, diz Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil. “Queremos mostrar o caminho e oferecer as ferramentas necessárias e, assim, contribuir para o avanço das mulheres, da nossa sociedade e da tecnologia como um todo”.

Serviço

Cresça com o Google para Mulheres na Tecnologia

Dia: 22/06/2021

Inscrições: g.co/mulheres-tecnologia [URL Parametrizada]

Agenda do dia:

• Por onde começar a minha carreira………………….………….…..Mariana Pezarini, Diretora de Operações da PrograMaria;

• Oportunidades na área de tecnologia para elas…………….Patricia Haizer, Engenheira de Software no Google;

• Seja a protagonista da sua carreira…………………………………..Silvana Bahia, Diretora Executiva de Projetos na Olabi;

• A tecnología a favor da produtividade…………………………….Melina López, Gerente de Produto no Google;

• Processo seletivo: Como aplicar em vagas de tecnologia…..Kelly Maia, Recrutadora de Engenharia do Google;

• Trajetória na Tecnologia………………………………………………………Camila Achutti, CEO e Fundadora da MasterTech.