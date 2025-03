UOL EdTech inova experiência de aprendizado acadêmico com Alexa

O UOL EdTech, maior empresa de tecnologia para educação do Brasil, integrou sua plataforma de aprendizagem – Atena Campus Digital – à inteligência artificial da Amazon, a Alexa. Com isso, os cursos de pós-graduação e MBA de instituições parceiras oferecidos de forma inteiramente online tornam-se disponíveis ao estudante por meio de um simples comando de voz. A iniciativa tem escopo inédito no país e conta com a parceria da Compasso UOL, empresa brasileira de tecnologia pertencente ao Grupo UOL, que oferece serviços de tecnologia e provê soluções estado-da-arte.

Com a novidade, o UOL EdTech oferece uma experiência de aprendizado acadêmico inclusiva e diferenciada ao permitir que os alunos que estudam em suas plataformas acompanhem as aulas com o apoio de uma nova interface. Dessa maneira, o projeto inova a forma de acessar e explorar os conteúdos ofertados pelas instituições de ensino.

Ao reproduzir comandos de voz específicos, o estudante consegue acionar recursos como a reprodução de aulas, identificação de cursos matriculados, revisão de dados pessoais e cadastrais, verificação e audição de notificações e avisos, consulta a informações gerais e esclarecimento de dúvidas frequentes.

“Acreditamos no potencial da tecnologia para transformar a educação, por isso, a experimentação no uso da interface de voz era apenas questão de tempo. Estamos muito orgulhosos em proporcionar mais esse recurso oferecendo aos alunos das nossas instituições de ensino parceiras uma experiência de aprendizagem à altura dos desafios de aprendizagem constante de um mundo digital.”, afirma Alex Augusto, CEO do UOL EdTech.

O executivo complementa: “Além disso, pudemos dar um passo importante na inclusão de pessoas com deficiência visual ao novo momento da educação online no mundo, e a parceria com a Compasso UOL foi essencial para o sucesso deste projeto”.

A metodologia ágil possibilitou às equipes do UOL EdTech e da Compasso UOL executar o projeto em apenas 45 dias, desde o processo de concepção até a implementação, contando com a expertise do time de profissionais especializados e certificados nas principais tecnologias que envolvem as funcionalidades e habilidades da Alexa, como AWS Certified Alexa Skill Builder – Specialty.

“Nosso propósito é oferecer a maior quantidade de recursos possíveis para os estudantes que irão usufruir dos serviços integrados com a Alexa na parceria com o UOL EdTech. Desta forma, estamos colocando o cliente no centro e disponibilizando interfaces que têm mais relação com seus estilos de vida, melhorando e facilitando o aprendizado”, ressalta Cleyton Ferreira, CTO da Compasso UOL.