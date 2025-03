Positivo Casa Inteligente participa do Amazon Prime Day com descontos de até 30% em dispositivos conectados

A Positivo Casa Inteligente marca presença no Amazon Prime Day, evento de promoções da Amazon, com 30% de desconto em seus dispositivos conectados. Entre os destaques está a Smart Lâmpada Wi-Fi, à venda no Amazon Prime Day por apenas R$64,90, 30% a menos do que o preço convencional. A lâmpada inteligente oferece mais de 16 milhões de possibilidades de cores e permite controlar a temperatura da luz branca – quente ou fria – para momentos de trabalho ou lazer. Também é possível ajustar a intensidade da luz seja para facilitar a leitura ou para assistir a um filme, por exemplo. Tudo pelo aplicativo da Positivo Casa Inteligente. Com fluxo luminoso de 806 lúmens, a Smart Lâmpada Wi-Fi de 9W, clareia espaços de forma eficaz com consumo de energia reduzido. Além disso, como todos os produtos da linha de iluminação inteligente da Positivo, a lâmpada não requer nenhum equipamento extra para a instalação, basta conectar o equipamento no bocal de luz e começar a utilizar. Também estão à venda no Amazon Prime Day com 30% de desconto os recém-lançados Smart Roteadores com tecnologia MESH. São dois kits, cada um com dois aparelhos: Smart Roteador Mesh FAST Ethernet e Smart Roteador Mesh GIGABIT Ethernet, ambos oferecendo uma série de vantagens aos consumidores, como amplo alcance sem pontos de sombra, tecnologia que identifica e distribui o sinal do Wi-Fi de forma inteligente, suporte a até 64 conexões estáveis por roteador, recurso para fácil criação de rede de convidados, controle parental e função QoS (Quality of Service), que permite criar regras para priorizar a navegação de certos dispositivos. A versão FAST pode ser adquirida por R$ 209,00 e a GIGABIT por R$ 314,30.