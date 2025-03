Gaules fará a transmissão do Major de CS:GO com exclusividade no Brasil

A tribo já pode comemorar: o streamer Alexandre Gaules acaba de anunciar a transmissão exclusiva do próximo major de CS:GO Brasil, a partir de uma parceria com a FansUnite Entertainment Inc, usando da sua marca brasileira, Vamosgg.com (VamosGG). O campeonato acontece em Estocolmo, Suécia, entre 23 de outubro e 7 de novembro, e será o primeiro evento presencial de eSports após uma pausa de dois anos, em razão da pandemia do novo coronavirus. O Major vai oferecer a maior premiação da história CS:GO mundial – com um pool total de 2 milhões de dólares – e promete uma competição eletrizante.

Para Alexandre Gaules, a parceria oferece a oportunidade de levar ainda mais conteúdo de eSports para a Tribo . “Estou emocionado em trazer o Major para a comunidade graças à parceria com a VamosGG. Somos apaixonados por CS:GO e estamos ansiosos pelo Major na Suécia. Quem sabe, podemos ter um time brasileiro na final?”, acredita.

Os usuários da VamosGG terão direitos exclusivos em apostas de cassino e eSports, com probabilidades ao vivo e ofertas de bônus para a transmissão do torneio no Brasil. A transmissão de todo o evento irá acontecer diretamente pelo canal oficial do Gaules na Twitch e todos poderão conferir as novidades do site por lá.