Smartphone OnePlus Nord CE 5G estréia com promoção no Aliexpress

O novíssimo smartphone da OnePlus – modelo Nord CE 5G – já está disponível no AliExpress!

Com o processador Snapdragon™ 750G 5G seu desempenho é até 20% maior em CPU e 10% maior em GPU em comparação ao seu predecessor – Snapdragon™ 730G.

Além disso, o novo smartphone tem tela de 6.43 polegadas com display AMOLED e taxa de atualização de 90 Hz que permite uma maior fluidez.

O Guia do PC conseguiu um cupom de desconto

Outras vantagens:

O estilo também é inconfundível e bastante fino. Veja as imagens: