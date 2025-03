Novo Kaspersky Password Manager foca na conveniência

É cada vez mais difícil para os usuários manter o controle sobre seus dados. São muitos perfis em sites ou aplicativos de entregas, entretenimento e redes sociais. Para gerenciar tudo isso, a Kaspersky atualizou seu Kaspersky Password Manager com novidades em todas as plataformas e aumentou a força das senhas. Por exemplo, a versão para Windows está transparente e mostra o status de segurança de cada senha. A função que permite a digitalização de documentos com várias páginas agora está disponível para usuários do iOS. Já a versão Android ganhou suporte para dez navegadores, além dos dispositivos Huawei.

As senhas são a porta de entrada para as contas online, dados pessoais e toda nossa vida digital. Também são uma barreira entre essas informações e cibercriminosos que tentam roubá-las. Uma forma eficaz de protege-las é usar senhas fortes e exclusivas para cada serviço. No entanto, é extremamente difícil lembrar de todas elas e não é seguro anotar os códigos em um papel ou no bloco de notas do smartphone. Esta complexidade impulsiona a expansão dos gerenciadores de senhas*.

Para tornar a experiência do usuário do Kaspersky Password Manager no Windows mais fácil, clara e transparente, a Kaspersky implementou melhorias importantes como o novo painel com guias simples, status das senhas em tempo real e recomendações de ações. A caixa-forte também foi melhorada e ganhou as guias “recentes” e “favoritos” agilizar o acesso às credenciais mais usadas.

Caixa-forte atualizada

A visualização da segurança das senhas também foi simplificada: agora o aplicativo agrupa as senhas de acordo com sua força, com ícones de status simples. Além disso, o novo recurso “Barra de status de segurança das senhas” mostra, em tempo real, se houve o comprometimento de algum serviço que exija a troca da senha. Além disso, a nova opção ‘Preencher aplicativos’ permite definir combinações de teclas de atalho para obter acesso rápido às credenciais do Kaspersky Password Manager, além de pesquisar as senhas desejadas.

Barra de status de segurança das senhas

Novo verificador de senhas

Novidades para Mac

Os usuários dos novos Mac Apple M1 agora podem usar o Kaspersky Password Manager. O aplicativo também foi otimizado para mais dispositivos que usam a CPU Apple Silicon. A versão atualizada também ganhou uma aparência mais refinada e amigável. Já quem usa o Safari agora pode copiar seus números de cartões, endereços e dados de login diretamente da extensão do navegador.

Aprimoramentos para iOS

O novo Kaspersky Password Manager também ampliou as opções disponíveis para trabalhar com documentos. O recurso de digitalização de documentos com várias páginasagora está acessível para os clientes, assim como a opção de importação rápida de documentos. Além disso, os usuários podem combinar várias digitalizações em um PDF. Sendo assim, os clientes agora podem guardar seus documentos de maneira rápida e segura.

Novos recursos para Android

O Kaspersky Password Manager para Android é compatível com 10 navegadores (incluindo Chrome, Opera, Firefox, DuckDuckGo etc.) onde os usuários podem preencher os dados automaticamente. Também foi incluído o Password Check, que antes estava disponível apenas em outras plataformas. Ele permite que os clientes verifiquem se as credenciais armazenadas foram expostas em bancos de dados que vazaram e controlem a segurança das senhas. Entre as novas atualizações, também há um novo modo escuro, além do suporte para dispositivos Huawei.

A avaliação de 14 dias para a assinatura anual está disponível para clientes que usam Android e iOS, assim como a opção de comprar uma assinatura mensal ou anual pelo aplicativo móvel. A nova barra de status com senhas comprometidas também está disponível para as duas plataformas móveis.

“As credenciais online são uma das coisas mais desejadas pelos cibercriminosos, pois elas dão acesso aos dados pessoais e financeiros. Por outro lado, nossa vida nunca esteve tão digital como agora: bancos, lojas, jogos on-line, cursos & treinamento, aula online, serviços de entrada entre outros. Ferramentas como o Password Manager nos ajudam a gerenciar nossa vida digital de uma forma simples e segura, pois protegem nossas senhas e documentos com criptografia – a mesma tecnologia usada pelos apps de mensagem para impedir que enxeridos espionem nossas conversas”,explica Fabiano Tricarico, diretor de consumo da Kaspersky para a América Latina.

Mais informações sobre o Kaspersky Password Manager estão disponíveis neste link