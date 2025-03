Um toque de mágica: Xiaomi Redmi Note 10 5G, chega ao Brasil

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, anuncia a chegada do Redmi Note 10 5G ao Brasil. O aparelho se destaca por comportar até dois chips 5G simultaneamente, tela de 90 Hz FHD e design com traseira curvada, que confere elegância e leveza. A versão com 4GB de memória + 128GB de armazenamento pode ser encontrada no e-commerce oficial da marca e nas duas lojas físicas, localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, em São Paulo.

Tão rápido que parece mágica. A compatibilidade 5G chega para reinventar a maneira de navegação com smartphones e outros aparelhos, de forma mais segura, precisa e eficiente. Quando conectado à quinta geração de conexão móvel, o Redmi Note 10 permite que o usuário possa jogar em tempo real sem problemas e faça chamadas de vídeo sem travamentos e interrupções. Mais agilidade e praticidade para as ações do usuário ao longo do dia a dia e tempo de latência muito menor. O usuário tem ainda a vantagem de economizar bateria durante a utilização do aparelho, quando conectado à rede 5G.

Para uso contínuo. A tela do Redmi Note 10 5G é outro diferencial importante do aparelho. Com AdaptiveSync 6,5” DotDisplay garante uma experiência única. A taxa de atualização de 90 Hz significa muito mais fluidez e menos cansaço visual. A tela exibirá 90 quadros por segundo, o que é 50% mais quadros quando comparado a smartphones com apenas 60 Hz. Para que a experiência de uso seja ainda mais confortável, o aparelho apresenta sensor de luz ambiente 360º, que pode detectar e ajustar o brilho em 40% os níveis diferentes de maneira natural, inteligente e precisa para que seja possível enxergar o conteúdo com brilho, independentemente do ambiente em que o usuário esteja. Para quem não dispensa uma boa leitura seja onde estiver, o Modo Leitura 3.0 presente no smartphone é ideal, pois proporciona uma experiência de leitura semelhante a um livro impresso. Resistente, tela composta por Corning Gorilla Glass 3, acabamento que garante menos danos, em caso de quedas acidentais.

Alto desempenho para todas as atividades. O Media Tek Dimensity 700 foi desenvolvido com a tecnologia de 7nm, que proporciona eficiência energética acima da média para que o usuário possa extrair o máximo do smartphone. É equipado com uma CPU octa-core com velocidade clock de até 2.2 GHz e uma poderosa GPU Arm Mali G57. Mais suavidade e excelência para a execução de games e outras tarefas do dia a dia.

A bateria de 5000 mAh do Redmi Note 10 5G oferece até dois dias de uso sem que tenha a necessidade de recarga. O aparelho acompanha um supercarregador de 22,5W na caixa. É possível fazer a recarga de 0 a 100% em apenas 109 minutos.

Os melhores momentos em alta resolução. O conjunto triplo de câmeras do Redmi Note 10 5G é composto por uma câmera principal de 48MP, uma macro de 2MP para a captura de fotos com mínimos detalhes e sensor de profundidade de 2MP para retratos com o famoso desfoque no fundo, ideal para quem deseja fazer conteúdo para as redes sociais. O smartphone é equipado com o recurso Modo Noturno, que possibilita registrar imagens com muita nitidez e qualidade. A câmera frontal de 8MP garante selfies aprimoradas com o recurso Inteligência Artificial, para retratos mais expressivos.

Os aparelhos apresentam ainda tecnologia NFC, infravermelho, entrada para fone de ouvido de 3,5mm e, para maior rapidez, praticidade e comodidade, sensor com impressão digital na lateral, perfeitamente integrado ao smartphone, sem comprometer o design.

Para quem comprar nos canais oficiais Xiaomi no Brasil, também tem a vantagem de contar com garantia, pós-venda com suporte para eventuais necessidades técnicas, além da certificação de uso da ANATEL e demais órgãos nacionais regularizadores.

O Redmi Note 10 5G pode ser encontrado nas cores: Chrome Silver (prata), Nighttime Blue (azul), Graphite Gray (cinza) e Aurora Green (verde).

“A tecnologia 5G realmente chega ao Brasil para revolucionar a forma como executamos nossas atividades no dia a dia e a Xiaomi não poderia ficar de fora deste momento. Trazemos então a querida e premiada linha Redmi Note embarcada com a tecnologia de ponta, contando com toda a expertise e capacidade da Xiaomi no desenvolvimento de verdadeiras soluções inteligentes para o público”, destaca Thiago Araripe, gerente de marketing da Xiaomi Brasil.

Mais informações: https://www.mibrasil.com.br/

Ficha técnica: