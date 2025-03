Com o FidelityFX SuperResolution, AMD traz qualidade e experiências de alta resolução para jogadores em todo o mundo

A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou que sua solução de upscaling espacial de ponta, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)¹, está disponível. O FSR é uma tecnologia de plataforma cruzada de código aberto projetada para aumentar as taxas de quadros e fornecer experiências de jogos de alta qualidade e alta resolução. Mais de 40 desenvolvedores de jogos anunciaram suporte para FSR em seus jogos e/ou motores de jogo, e hoje sete jogos estão adicionando suporte para FSR – 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance e The Riftbreaker – com mais esperados até o final deste ano, incluindo DOTA 2, Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Com amplo suporte em mais de 100 processadores e GPUs AMD, o FSR oferece, em média, desempenho 2,4 vezes maior no modo “Performance” de 4K em títulos selecionados em comparação com a resolução nativa². A tecnologia de upscaling espacial utiliza um algoritmo de reconstrução de borda avançado para analisar recursos na imagem de origem e recriá-los em uma resolução de destino mais alta, seguido por uma passagem de nitidez para melhorar ainda mais a qualidade, aprimorando os detalhes da textura. O resultado é uma imagem com bordas de altíssima qualidade e detalhes de pixel distintos quando comparados aos métodos básicos de upscaling.

“Nosso objetivo com o FidelityFX Super Resolution era desenvolver uma solução de upscaling avançada de nível mundial com base nos padrões da indústria que pode ser implementada de forma rápida e fácil por desenvolvedores de jogos, e é projetada para como os jogadores realmente jogam,” disse Scott Herkelman, vice-presidente corporativo e gerente geral da unidade de Negócios Gráficos da AMD. “O FSR é o upscaler ideal da indústria – não requer nenhum hardware proprietário especializado e é compatível com um amplo espectro de plataformas e ecossistemas para que todos os jogadores possam experimentar e desfrutar. Não poderíamos estar mais felizes com a resposta e o suporte de nossos parceiros desenvolvedores e mal podemos esperar que os jogadores coloquem as mãos no FSR para experimentá-lo por conta própria”.

O AMD FSR oferece quatro configurações de qualidade – Ultra Quality, Quality, Balanced and Performance – permitindo que os jogadores ajustem o equilíbrio entre a qualidade da imagem e o desempenho com base em suas preferências, proporcionando experiências de jogo de alto desempenho e visualmente deslumbrantes até para os recursos visuais mais exigentes, incluindo raytracing. No modo Ultra Quality, a qualidade da imagem FSR é quase indistinguível da resolução nativa de destino.

Uma solução de upscaling escalonável e de código aberto

Projetado para fácil integração em títulos novos e existentes, AMD FSR é compatível com APIs DirectX® 11, 12 e Vulkan®. Suportando uma ampla gama de APUs e hardware gráficos, o FSR é otimizado para gráficos AMD Radeon™ de série RX 5000 e RX 6000, incluindo gráficos móveis, e também é compatível com gráficos AMD Radeon de série RX 500, gráficos Radeon RX 480/470/460, placas de vídeo Radeon RX Vega Series, todos os processadores AMD Ryzen com placa de vídeo Radeon, bem como em uma variedade de produtos gráficos concorrentes.

O AMD FSR deverá estar amplamente disponível para desenvolvedores de jogos em meados de julho de 2021 por meio de download gratuito no AMD GPUOpen, a comunidade de código aberto que fornece código, documentação e recursos para ajudar os desenvolvedores a obter o máximo da programação em GPUs.

Suporte de estúdio e jogo

AMD FSR foi construído em estreita colaboração com os principais estúdios e desenvolvedores de jogos. Mais de 40 desenvolvedores se comprometeram a apoiar e integrar FSR em seus principais títulos e motores de jogo, com mais expectativa de assinar até o final do ano e depois.

“Com o FidelityFX SuperResolution da AMD, podemos oferecer aos clientes uma qualidade de imagem aprimorada a um custo de desempenho inferior do que a renderização em resolução total”, disse Dan Ginsburg, desenvolvedor gráfico da Valve. “Isso é particularmente atraente para usuários com GPUs de médio alcance que desejam atingir resoluções mais altas. Estamos muito satisfeitos por ele ter sido projetado para uso com todas as GPUs e com a abordagem de código aberto da AMD com FSR. ”

“Implementar AMD Fidelity FX Super Resolution no The Riftbreaker foi uma das integrações de tecnologia mais suaves que já fizemos”, disse Pawel Lekki, COO da Exor Studios. “Graças à filosofia ‘sem caixa preta’ da AMD, fomos capazes de implementá-lo facilmente no PC e nos consoles e ajustá-lo para as especificações de nosso mecanismo de jogo.”

Mais informações sobre AMD FSR, incluindo uma lista abrangente de desenvolvedores de suporte e títulos de jogos, podem ser encontradas aqui.