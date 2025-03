“Looking for a Streamer” entra na fase de ‘mata-mata’ a partir desta quarta-feira, dia 23 de junho

“Looking For a Streamer” entra em sua terceira etapa e, a partir do dia 23 de junho, às 18h, o público poderá conferir a fase de ‘mata-mata’ do reality no SportTV e no YouTube da marca. Os competidores Darllan (D.R 18 Gamer), Luís (PesVícioBr), Sabrina (Sah Says), Vitor (MitoAbdalla) e William (Blackwill) passarão por provas para testar as habilidades essenciais para um bom streamer. A cada episódio, o apresentador MuuhPro (@muuhpro) e os jurados serão responsáveis por eliminar um participante.

“Estou muito ansioso porque a gente viu o potencial de cada um dos candidatos. A gente sabe que a batalha vai ser duríssima e, mais difícil do que batalhar entre eles, vai ser com a gente como jurados. Vamos escolher os melhores para avançar e ir pra próxima fase. Então é uma grande missão”, comenta Muuh. “Tô muito feliz com essa oportunidade de ser apresentador desse reality show. É um sonho! Esse programa é sensacional,toda a equipe envolvida também é muito bacana. Então, não percam! Vai ser muito divertido, tenho certeza”, finaliza.

Produzido e idealizado pela VIU Hub – unidade digital da Globo – e o SporTV, “Looking For a Streamer” é o reality show que procura por um streamer de eFootball Pro Evolution Soccer (PES). A atração também tem a parceria da Konami, desenvolvedora do jogo. No corpo de jurados, o programa conta com Afonso Sena (@afgameplays) e, estreando na fase de ‘mata-mata’, Nyvi Estephan (@nyviestephan). O vencedor leva para casa o prêmio de R$10 mil, o troféu Looking For a Streamer e acesso exclusivo a conteúdo futuro de eFootball PES.

Conheça os participantes de Looking for a Streamer:

Apresentador:

MuuhPro: Muryllo Silva, mais conhecido como Muuhpro ou Muuh, é de Curitiba e atualmente é um dos maiores YouTubers do Brasil, com conteúdo focado em esportes e games, principalmente FIFA e PES. Em suas redes sociais soma cerca de 4 milhões de seguidores e desde 2020 é apresentador do e-SportTV.

Jurados:

Afonso Sena: Afonso Sena, ou AF Gameplays, tem 27 anos, mora em São Paulo (SP). Além de ser um dos youtubers pioneiros a trazer vídeos de PES (Pro Evolution Soccer), foi o primeiro a ultrapassar a marca de 100 milhões de visualizações. Já participou de vários eventos oficiais da Konami, entrevistou personalidades do futebol e é jurado do Prêmio eSports Brasil.

Nyvi Estephan: Nyvi Estephan é apresentadora de games e esportes eletrônicos eleita a maior host de eSports da América Latina e a 3ª do mundo segundo o eSports Awards 2019 nos Estados Unidos. Desde 2013, já apresentou alguns dos mais relevantes campeonatos do Brasil, LATAM e até mesmo mundiais, sendo alguns deles o Prêmio Esports Brasil, Start, Rede BBB, Looking for a Caster, GameXP, WESG Latam, entre outros.

Finalistas:

Darlan “D.R 18 Gamer” – @darllan_ramos Nascido em Nova Iguaçu (RJ), desde os cinco anos tomou gosto por videogames, por influência do pai. Hoje, com 32 anos, comanda seu canal no YouTube e faz conteúdo focado em Pro Evolution Soccer, Gameplays, Tutoriais, Lives e Dicas. Decidiu participar do reality porque viu na atração uma chance de agregar ainda mais com o PES. “A expectativa está enorme para a fase do mata-mata. Já é uma honra poder ficar entre os cinco finalistas. Agora que chegamos até aqui, quem sabe a gente pode buscar uma vaguinha na final, né?! Trabalhar com seriedade e conseguir essa vaga na final e quem sabe ser o campeão também!”, comenta Darllan.

Luís “PesVícioBr” – @pesviciobr Luís nasceu em São Bernardo do Campo (SP), mas mora em Jundiaí desde os cinco anos e se considera um verdadeiro “jundiaiense”. Sempre jogou vídeo game, e começou a produzir conteúdo em 2016 de forma bem despretensiosa. Com o passar dos anos o hobby se tornou algo mais sério. Atualmente rola de tudo no canal: lives, vídeos de atualizações, tutoriais. Hoje, aos 33 anos, Luís decidiu participar do reality por considerar uma oportunidade rara dentro do meio. “Minha expectativa é grande para essa nova fase. Sinceramente, não esperava que eu pudesse ficar entre os cinco finalistas. Mas, graças à comunidade que abraçou a causa, a gente conseguiu chegar! O nível da competição também é muito alto. Só com os grandes do cenário de PES. Então, vai ser algo bem bacana! Espero desfrutar de todos os momentos dessa competição”, torce.

Sabrina “Sah Says” – @sahsays Mineira de Belo Horizonte (MG) sempre foi fã de jogos desde criança, mas apenas um pouco mais velha teve seu primeiro console. No início de 2018 conheceu o PES Mobile e em 2019 criou um canal sobre PES. Hoje, com 25 anos, sonha em seguir produzindo conteúdo na internet, fazendo streams e vídeos. “As minhas expectativas começaram desde que fiquei sabendo do reality. Agora para o mata-mata acho que vai ser mais um mix de emoções e sensações. Mas, sempre digo que o que eu mais queria era estar ali, mostrando que tem gurias que representam PES e trazendo representatividade. Só de estar ali entre os cinco, sinto que cumpri o meu objetivo e agora o que vier tudo é lucro!”, afirma Sabrina.

Vitor “MitoAbdalla” – @mitoabdalla Mais conhecido como Mito Abdalla, desde criança sempre jogou por diversão. De Rio das Ostras (RJ), entrou no mundo online em 2015 quando começou a se dedicar um pouco mais a jogos. Em pouco tempo já era considerado um dos melhores no Xbox One, conquistando o título de campeão nacional em 2017. Já participou de grandes campeonatos pelo Brasil, e hoje, com 26 anos, também é criador de conteúdo e streamer no YouTube e no Twitch.tv. “Estou muito animado e ansioso. É uma oportunidade muito grande na minha vida. Estou com muita vontade de ganhar, mas tenho o sentimento de dever cumprido. Só de chegar entre os finalistas eu já me sinto um vencedor. E o mais importante de tudo é o aprendizado. Acho que tudo na nossa vida serve para nos ensinar, independente de resultados. O que fica lá na frente é o quanto aprendemos com a experiência. Então, meu foco é esse: aprender, sair melhor, mais preparado e aproveitar o momento”, afirma Abdalla.