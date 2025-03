Samsung realiza evento virtual “Samsung Networks: Redefined”

A Samsung compartilhou, nesta terça-feira (22), sua visão 5G e as mais recentes inovações no ” Samsung Networks: Redefined “, um evento virtual em que a equipe de liderança da companhia apresentou uma visão geral das ​​realizações 5G da Samsung e novas soluções que impulsionam a transformação da rede.

No evento, a Samsung destacou os principais desenvolvimentos em sua expansão global, que incluem a entrega de mais de quatro milhões de rádios prontos para 5G em todo o mundo. A Samsung se concentrou na forma como está aprimorando a virtualização para impulsionar as redes de próxima geração e liderando a inovação de rádios 5G ao incorporar seus rádios aos mais recentes chipsets da empresa.

“Estamos muito contentes em poder discutir as possibilidades infinitas da tecnologia sem fio, à medida em que continuamos nossa jornada 5G e abrimos o caminho para a próxima fase do 5G. A visão 5G da Samsung inclui reunir os melhores insights técnicos e expertise globais que podem ajudar as operadoras e os consumidores a aproveitar ao máximo os benefícios do 5G. Agradecemos a participação de nossos clientes e parceiros nessa jornada e esperamos alcançar juntos muitos outros marcos em 5G”, disse Paul (Kyungwhoon) Cheun, presidente e chefe do Negócios de Redes da Samsung.

A seguir estão as principais áreas de avanço que a liderança da Samsung apresentou no evento virtual:

Virtualização

A virtualização de uma rede inteira de Radio Access Network (RAN) para Core oferecerá vários benefícios às operadoras, trazendo maior eficiência, escalabilidade e flexibilidade no gerenciamento de rede, assim como permitirá atualizações mais fáceis por meio de implementações de software. As conquistas recentes da vRAN incluem as seguintes soluções:

• Samsung vRAN virtualizou todos os elementos de uma unidade de banda base. Com o respaldo de anos de P&D, a Samsung implantou o primeiro RAN 5G comercial totalmente virtualizado do setor, fornecido de ponta a ponta. Recentemente, a empresa demonstrou capacidade de suportar velocidades multi gigabit de rádios MIMO Massive em servidores COTS, mostrando como o desempenho da tecnologia vRAN está próximo ao desempenho de soluções de hardware personalizadas.

• Samsung vCore é construído com uma arquitetura em contêiner nativa da nuvem, permitindo a automação operacional enquanto garante um desempenho otimizado. Com alta adaptabilidade e escalabilidade, o Samsung 5G vCore permite que as operadoras de rede lancem rapidamente novos serviços e façam atualizações de acordo com as necessidades do negócio. Desde a introdução de seu primeiro Core virtualizado em 2015, a empresa comercializou com sucesso o primeiro vCore 5G NSA do mundo e atingiu um marco significativo na capacidade de processamento de dados em seu Core 5G SA.

• Soluções de gerenciamento de rede ajudam a otimizar a eficiência operacional em redes virtualizadas. O Samsung Cloud Orchestration, SCO, coordena um processo totalmente automatizado de implantação e otimização de rede. O Network Slice Manager da Samsung oferece suporte ao gerenciamento simplificado de recursos de slice, enquanto a análise baseada em IA fornece uma análise inteligente do desempenho da rede.

Rádios 5G

A Samsung tem sido pioneira na tecnologia 5G para oferecer suporte em soluções RAN há mais de uma década, por meio de pesquisa, padronização e lançamentos comerciais de suas soluções 5G altamente competitivas. Os novos desenvolvimentos são:

• Chipsets próprios: A Samsung continua sua liderança em pesquisa e desenvolvimento de chipsets, com uma linha ampliada, incluindo RFIC de 3ª geração, modem 5G de 2ª geração e chip integrado DFE-RFIC, parte da iniciativa da empresa em ajudar a promover soluções 5G compactas e eficientes, de mais de alto desempenho.

• Novas soluções: a Samsung continua a expandir sua linha de rádios 5G. A empresa recentemente lançou seu rádio de banda larga com suporte a 400 MHz de largura de banda em banda média e projetado para ajudar as operadoras a promover implementações mais flexíveis e econômicas. Também foram introduzidas o 5G Compact Macro de próxima geração e unidades de banda base, bem como seu novo One Antenna Radio, uma solução que oferece um formato mais compacto com integração de antena, instalação simplificada e eficiências de implantação.

Redes Privadas

A Samsung tem capacidade de construir redes privadas confiáveis e seguras, aproveitando seu abrangente portfólio de soluções. As soluções 5G líderes do setor da empresa oferecem um backbone resiliente para redes 5G privadas, introduzindo casos de uso como fábricas inteligentes e um sistema de monitoramento de vídeo 4K em tempo real. A Samsung também oferece soluções PS-LTE de ponta a ponta, de equipamentos de rede até aplicativos e dispositivos. A empresa está operando a primeira rede PS-LTE nacional compatível com 3GPP do mundo na Coréia e realizou a demonstração da primeira chamada de vídeo MCPTX da indústria em uma plataforma de nuvem.

Visão Futura do 6G

Como parte da visão geral de suas redes, o evento “Samsung Networks: Redefined” compartilha a visão da Samsung sobre a tecnologia 6G e o mundo que ela ajudará a criar. A Samsung se mantém à frente na preparação para as novas gerações de tecnologias sem fio. A empresa liderou a pesquisa e o desenvolvimento do 5G antes mesmo das implantações do 4G e já está se preparando para o 6G. Agora, a Samsung está pronta para acelerar a inovação 6G, trazendo experiências hiperconectadas aos usuários. A Samsung explorou recentemente o potencial da aplicação do espectro Terahertz (THz) para comunicações sem fio 6G, demonstrando um link sem fio de 140 GHz de ponta a ponta usando uma solução de beamforming totalmente digital.

A Samsung foi pioneira no fornecimento bem-sucedido de soluções 5G de ponta a ponta, incluindo chipsets, rádios e núcleos. Por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos, a Samsung impulsiona a indústria para o avanço das redes 5G com seu portfólio de produtos líderes de mercado, desde RAN e Core totalmente virtualizados, até soluções de rede privada e ferramentas de automação alimentadas por IA. A empresa está atualmente fornecendo soluções de rede para operadoras móveis que fornecem conectividade a centenas de milhões de usuários em todo o mundo.