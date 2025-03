Google Maps adiciona informações sobre locais de vacinação contra COVID-19 em mais 36 cidades do Brasil

Desde abril, é possível consultar diretamente no Google Maps e na Busca do Google locais de vacinação contra o coronavírus e encontrar aqueles mais próximos de você nas capitais brasileiras. A partir de hoje, a funcionalidade estará disponível em mais 36 cidades espalhadas pelo país (veja abaixo a lista completa). O objetivo do Google é adicionar mais localidades em breve.

Para ter acesso à localização e informações dos postos de vacinação disponíveis na plataforma, basta digitar, por exemplo, “vacina covid perto de mim”, “vacina covid” ou “onde vacinar contra covid na %city%”. Ao lado dessas informações, há também detalhes informados pelos órgãos governamentais locais, como o acesso ou não a grupos específicos, a disponibilização da modalidade drive-thru ou a necessidade de agendamento.

Para reunir os dados sobre postos de imunização contra a doença no Brasil e disponibilizá-las na ferramenta, o Google trabalha com parceiros locais e fontes oficiais como as secretarias de saúde e agências sanitárias. É importante ressaltar que esses dados variam de acordo com o município e podem mudar com bastante frequência, estando sujeitos às instruções disponibilizadas publicamente por cada autoridade local de saúde.

Desta forma, sempre recomendamos conferir as informações no website oficial do órgão de saúde pública da sua região antes de ir ao local. Ao mostrar os pontos de imunização na Busca e no Maps, é possível conferir o link direto para a página oficial das agências sanitárias e secretarias de saúde.

As pesquisas por “vacinas perto de mim” aumentaram globalmente 5 vezes desde o início do ano. Nesse sentido, as novas funcionalidades do Google Maps, vêm reforçar os esforços da empresa para ajudar as pessoas a encontrarem informações precisas, confiáveis e atualizadas sobre a imunização contra a Covid-19. A funcionalidade está disponível em iOS e Android e também na versão para computador.

Cidades onde o recurso já está disponível:

• Aracaju – SE

• Belém – PA

• Belo Horizonte – MG

• Boa Vista – RR

• Brasília – DF

• Campinas – SP

• Campo Grande – MS

• Cuiabá – MT

• Curitiba – PR

• Florianópolis – SC

• Fortaleza – CE

• Goiânia – GO

• Guarulhos – SP

• João Pessoa – PB

• Macapá – AP

• Maceió – AL

• Manaus – AM

• Natal – RN

• Palmas – TO

• Porto Alegre – RS

• Porto Velho – RO

• Recife – PE

• Rio Branco – AC

• Rio de Janeiro – RJ

• Salvador – BA

• São Gonçalo – RJ

• São Luís – MA

• São Paulo – SP

• Teresina – PI

• Vitória – ES

Novas cidades onde o recurso está disponível:

• Aparecida de Goiânia – GO

• Belford Roxo – RJ

• Betim – MG

• Blumenau – SC

• Campina Grande – PB

• Campos dos Goytacazes – RJ

• Carapicuíba – SP

• Caxias do Sul – RS

• Contagem – MG

• Diadema – SP

• Duque de Caxias – RJ

• Feira de Santana – BA

• Jaboatão dos Guararapes – PE

• Joinville – SC

• Juiz de Fora – MG

• Jundiaí – SP

• Londrina – PR

• Maringá – PR

• Mauá – SP

• Mogi das Cruzes – SP

• Montes Claros – MG

• Niterói – RJ

• Nova Iguaçu – RJ

• Osasco – SP

• Piracicaba – SP

• Ribeirão Preto – SP

• Santo André – SP

• Santos – SP

• São Bernardo do Campo – SP

• São João de Meriti – RJ

• São José do Rio Preto – SP

• São José dos Campos – SP

• Serra – ES

• Sorocaba – SP

• Uberlândia – MG

• Vila Velha – ES

Outras cidades serão incluídas em breve.