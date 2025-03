3 dicas de como escolher o melhor plano de internet para o home-office e homeschooling

Em tempos de pandemia, escolher o melhor pacote de internet tem sido imprescindível para os lares brasileiros. O mercado oferece muitas opções, no entanto, ao optar por um pacote é importante levar em consideração o perfil de uso. Para Gabriela Resende, líder de Conteúdo do Portal de Planos, avaliar as ofertas mais aderentes à necessidade de cada consumidor pode evitar gastos desnecessários e contribuir para uma melhor experiência.

A especialista listou alguns pacotes de acordo com o perfil de uso, entre eles: 50 Megas indicado para o acesso básico, como: pesquisas, checagem e envio de e-mails e arquivos pequenos, assistir vídeos e realizar videochamadas; com capacidade até 5 dispositivos simultâneos. 100 Megas para atividades com alta qualidade e conectar de 6 a 10 aparelhos em funções básicas. Acima de 200 Megas permite fazer várias tarefas ao mesmo tempo, inclusive o envio de arquivos grandes, enquanto participa de uma reunião, por exemplo.

O Portal de Planos, site especializado em telecomunicações, listou três principais dicas ao escolher o pacote de internet para sua residência.

1. Avaliar quantas pessoas vão usar a internet ao mesmo tempo:

Quanto maior o número de dispositivos conectados simultaneamente no ambiente, maior deve ser a velocidade do seu pacote de internet. Para calcular é necessário incluir desde os computadores e notebooks aos celulares, tablets e outros equipamentos que irão usar a conexão de internet.

2. Listar as atividades que fará e que dependem de internet:

Isso ajuda a escolher qual a melhor opção. Se você vai apenas fazer coisas básicas, como enviar e-mails e mensagens, não precisa de uma velocidade tão alta. Mas se você quer fazer chamadas de vídeo ou assistir videoaulas em alta qualidade, vai precisar de uma velocidade um pouco maior. Aqui também vale a regra: quanto mais atividades simultâneas, melhor tem que ser sua conexão.

3. Pesquisar bastante:

São muitas as opções oferecidas pelas operadoras. Por isso, é sempre importante pesquisar o melhor pacote de planos para o seu perfil. Para ajudar o consumidor nesse processo, o Portal de Planos oferece um Comparador de Planos para encontrar a melhor opção para o seu home office ou seus estudos.