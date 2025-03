Huawei lança globalmente a nova HUAWEI Band 6

A Huawei anuncia globalmente a HUAWEI Band 6, o mais novo membro de sua série HUAWEI Band. Ela foi projetada com base na maior exigência do consumidor com relação a vestíveis, trazendo design inovador, maior vida útil da bateria e monitoramento de saúde e condicionamento físico sofisticados no que diz respeito à precisão de dados obtidos.

A HUAWEI Band 6 é a primeira pulseira inteligente da Huawei a ter uma tela AMOLED FullView de 1,47 polegada com uma proporção de tela para corpo de 64 por cento, o que significa que ela pode exibir ainda mais informações. Além disso, a HUAWEI Band 6 herda a duração de duas semanas da bateria dos produtos vestíveis da Huawei.

O conforto e o monitoramento preciso da saúde são essenciais nas pulseiras inteligentes. Com isso em mente, a HUAWEI Band 6 adota requisitos extremamente altos em design e materiais e nas diversas tecnologias de detecção. Ela pesa apenas 18g, oferecendo uma experiência de uso leve durante todo o dia. A Band 6 não apenas é a primeira pulseira inteligente da Huawei que suporta monitoramento de SpO2, mas também fornece aos usuários uma gama completa de recursos de monitoramento da saúde, como frequência cardíaca, sono, estresse e rastreamento do ciclo menstrual. Para ajudar na melhora do condicionamento físico, a HUAWEI Band 6 suporta 96 modos de treino para monitoramento e análise de dados, visando ajudar os usuários a se exercitarem da melhor forma.

Design único e inovador

Comparada à última geração, a tela é 148 por cento maior, e a proporção tela-corpo também melhorou notavelmente, para 64 por cento. A tela colorida oferece aos usuários mais informações e dados de exercícios e saúde em uma proporção de exibição mais amigável. Os usuários podem deslizar o dedo facilmente para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, como se fosse uma tela sensível ao toque de um smartphone.

O corpo do relógio em polímero reforçado com fibra de vidro – com seu delicado revestimento de textura de metal, combinado com a faixa de borracha de silicone macia e amigável para a pele – usa a técnica de polimerização induzida por luz ultravioleta, oferecendo um design jovem e inovador.

Design compacto com bateria de duas semanas de carga

A HUAWEI Band 6 herda a longa vida útil de bateria dos vestíveis da Huawei para gerenciar o consumo de energia da tela maior. Suportada por um chipset de alta eficiência e algoritmos inteligentes de economia de energia, a HUAWEI Band 6 permite o monitoramento contínuo da frequência cardíaca e do sono com uma bateria de 14 dias de carga para uso. Além disso, a HUAWEI Band 6 suporta carregamento rápido por meio de um carregador magnético. Uma carga de cinco minutos pode sustentar a pulseira inteligente por dois dias de uso normal. Pesando apenas 18g, a HUAWEI Band 6 é uma aparelho notável, destacando-se com sua vibrante tela FullView e bateria para 2 semanas.

Um novo estilo de vida com gestão proativa da saúde

Os recursos de monitoramento de saúde são algumas das funções mais populares entre os usuários de pulseiras inteligentes. Graças aos módulos de hardware otimizados com base no Huawei TruSeenTM 4.0 e o novo algoritmo de economia de energia inteligente, a HUAWEI Band 6 é capaz de suportar monitoramento de SpO2 durante o dia todo. Ela monitora a saúde dos usuários e aciona um alarme quando o nível de oxigênio no sangue está baixo, ajudando os usuários a tomar medidas rápidas e gerenciar sua saúde de forma mais proativa. A HUAWEI Band 6 também fornece um monitoramento contínuo e preciso em tempo real de frequência cardíaca, sono, estresse e ciclo menstrual; ela também alertará o usuário se a frequência cardíaca em repouso estiver muito alta ou muito baixa.



Os recursos fitness da HUAWEI Band 6 também trazem uma experiência totalmente nova para os usuários. São 11 modos de treino profissional, como corrida interna e externa, ciclismo e pular corda, além de 85 modos personalizados, incluindo exercícios físicos, jogos com bola e tipos de dança, oferecem ampla cobertura de acompanhamento de exercícios. A HUAWEI Band 6 adota o algoritmo de exercício profissional HUAWEI TruSportTM desenvolvido pela Huawei para analisar profundamente as capacidades de exercícios dos usuários com base em parâmetros multidimensionais, como dados de variabilidade de frequência cardíaca e dados de exercícios, fornecendo avaliação científica e sugestões a respeito de suas capacidades de exercício.

Um companheiro inteligente

Com a incrível duração de bateria e design leve, a HUAWEI Band 6 foi projetada para fornecer a seus usuários recursos essenciais e inteligentes por longos períodos de tempo, em diversos cenários. Ela é capaz de identificar de forma inteligente ligações de números desconhecidos, assim como controlar a reprodução de música e controlar a câmera do celular de forma remota.

A HUAWEI Band 6 não está apenas liderando o caminho na reformulação do formato convencional de uma smartband, mas também é o produto vestível de nível básico mais sofisticado do mercado. Tendo como inspiração “Maior é Melhor”, a HUAWEI Band 6 foi projetada para trazer um gerenciamento da saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana e, também, para melhoria do condicionamento físico, ajudando os usuários a estabelecer novas maneiras de alcançar um estilo de vida saudável e ativo.

A disponibilidade e os preços locais podem variar em diferentes países e regiões. Para recursos e parâmetros relacionados no texto, consulte o site oficial da Huawei para maiores informações.