LG expande linha OLED e anuncia LG QNED MiniLED em lançamento de TVs 2021

Aclamada pelos especialistas, a já conhecida série OLED C1 ganha novos tamanhos, de 48 à 83 polegadas, sendo a LG OLED TV 48C1 a primeira TV desenvolvida para o público gamer, que chega ao mercado brasileiro já eleita a melhor TV Gamer do Mercado*. Essa série traz a alta performance da tecnologia LG OLED TV com recursos gamer que elevam a experiência de jogabilidade, tanto com os consoles de última geração, quanto para quem joga no PC – podendo substituir um monitor no formato de 48 polegadas.

As TVs da LG são as únicas a virem com o aplicativo da Twitch, e, na LG OLED TV, esse diferencial gamer se reúne a recursos que otimizam qualquer gameplay, como as múltiplas conexões através das 4 entradas HDMI 2.1 que rodam 4K @ 120Hz com HDR, tempo de resposta inferior a 1ms, baixíssimo input lag, VRR, ALLM e eARC, FreeSync, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos, inteligência artificial ThinQ AI e assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa). Além desses diferenciais, a linha LG OLED possui, com exclusividade, a tecnologia G-Sync da NVIDIA, que garante cenas sincronizadas, quadro a quadro – sem cortes ou quebras nos jogos. “Se tem G-Sync, tem a garantia da melhor experiência possível com games, o que torna estas TVs, a melhor opção para jogar atualmente. A NVIDIA recomenda as TVs OLED da LG para os seus jogos”, afirma Richard Cameron, diretor de produtos LATAM na NVIDIA.

Além da série G1 e C1, também teremos a chegada a nova série OLED A1 – disponível em 65 e 55 polegadas, e, voltada para quem busca uma experiência de cinema em casa, com qualidade de imagem e som imbatíveis que só a tecnologia OLED oferece.

A exclusiva tecnologia LG OLED TV é líder de mercado há 8 anos e, de acordo com Krauniski, promete continuar conquistando os brasileiros: “De janeiro a junho de 2021, já conquistamos no país o mesmo número de consumidores que tivemos em todo o ano 2020″, conclui o Gerente Sênior de Produtos LG.

A LG OLED TV segue sendo a melhor opção para uma experiência excepcional em entretenimento, seja para Games, Esportes ou Cinema, oferecendo altíssima qualidade de imagem e som unida ao melhor design em TVs com telas ultrafinas, e, em alguns modelos, com Gallery Design e Gallery Stand.

Preço sugerido:

LG OLED Evo (65″) – A partir de R$ 22.999,00

LG OLED C1 (48″, 55″, 65″, 77″ e 83″) – A partir de R$ 7.999,00

LG OLED A1 (55″ e 65”) – A partir de R$ 7.999,00