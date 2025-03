Razer anuncia fones intra-auriculares Hammerhead True Wireless X com retroiluminação e foco em mercados emergentes

A Razer, marca líder global de estilo de vida para gamers, anuncia o Razer Hammerhead True Wireless X, um fone intra-auricular sem fio que será vendido com exclusividade em mercados emergentes, como o brasileiro, a partir de setembro. O novo produto de alto desempenho da Razer tem retroiluminação em LED verde que destaca a famosa logo da marca, além de recursos importantes para jogadores que buscam máxima imersão, como modo de jogo de baixa latência de 60ms e drivers de 13mm com ajuste personalizado.

O Razer Hammerhead True Wireless X conta com tecnologia de áudio otimizada para oferecer um som envolvente com agudos e médios nítidos e graves potentes. Para maior praticidade e mobilidade, a conexão Bluetooth 5.2 proporciona maior alcance e eficiência no consumo de bateria, além de contar com a função Auto-Pairing, que o conecta automaticamente ao último dispositivo emparelhado.