Google for Education anuncia novos recursos para educação a distância

O Google for Education apresentou 45 novos recursos e funcionalidades para as suas ferramentas de ensino a distância. As novidades abrangem o Google Classroom, o Google Workspace for Education, o Google Meet e o Chrome OS, e foram anunciadas durante o The Anywhere School , evento virtual que reúne especialistas e educadores de diversos países para discutir as ferramentas que irão construir o futuro da educação.

Conheça abaixo os principais anúncios:

Google Classroom: centro de ensino e aprendizagem

A ferramenta passará a permitir que professores importem listas para configurar aulas virtuais em grande escala. Já os complementos do Classroom darão aos educadores uma maneira simples de integrar seu conteúdo e atividades favoritas. Já o novo painel de atividades do aluno, o recurso para agendamento de tarefas em múltiplas turmas e as melhorias na integração entre o Meet e o Classroom tornarão muito mais fácil interagir com os alunos. Veja mais em nosso blog (conteúdo em inglês).

Mais segurança no Google Workspace for Education

O Google está reforçando a segurança de todos os clientes do Google Workspace for Education, com melhorias de segurança do Drive e segurança avançada adicional para clientes Education Plus e Education Standard.

As proteções aprimoradas ao Drive permitirão que todos os administradores do Google Workspace for Education ativem esse recurso de segurança no Drive interno de suas organizações, oferecendo maior defesa contra ameaças internas e compartilhamento acidental de malware.

Além disso, as novas regras de confiança do Drive darão aos administradores controles mais avançados sobre compartilhamento de arquivos dentro e fora da organização (ver imagem abaixo).

Por exemplo, um administrador poderá permitir que um subconjunto de professores compartilhe documentos com qualquer pessoa em seu distrito, porém, ao mesmo tempo, permitir que os alunos compartilhem arquivos apenas com pessoas em sua escola específica. As regras para impulsionar a confiança serão lançadas na versão beta para clientes Education Standard e Education Plus nos próximos meses. Veja mais em nosso blog (conteúdo em inglês).

Google Meet mais seguro, prático e inclusivo

Moderadores e administradores terão novos controles, como trazer os participantes da sala de sessão de grupo de volta à reunião principal, ou encerrar qualquer reunião a partir da ferramenta de investigação. O Meet também será mais fácil de usar, oferecendo suporte a vários moderadores e a capacidade de fixar múltiplos apresentadores simultaneamente. As videochamadas serão ainda mais inclusivas, com transmissão pública para o YouTube, melhorias para levantar as mãos e legendas traduzidas ao vivo. Veja as novidades:

Seguro desde a concepção

• Todos os professores e auxiliares em uma turma do Google Classroom serão os organizadores das reuniões no Meet por padrão, melhorando o gerenciamento de cada turma.

• Assim que um professor estiver presente, os alunos que estão na lista do Classroom serão automaticamente admitidos na reunião. Os alunos serão colocados em uma “sala de espera” e não poderão ver ou se comunicar com outros participantes até que um professor esteja presente.

• Qualquer pessoa que não esteja na lista do Classroom terá que “pedir para entrar” e apenas o (s) professor (es) podem permitir que eles participem da reunião.

• Todas as reuniões, incluindo aquelas iniciadas no Meet ou no Agenda, receberão as seguintes atualizações de segurança adicionais nos próximos meses.

• Quando um organizador encerrar as salas de sessão de grupo, os participantes receberão um aviso e serão forçados a voltar para a reunião principal.

• Os hosts podem combinar as configurações de segurança da sala de sessão de grupo com as configurações de segurança da reunião principal.

• Para evitar distrações rapidamente, os hosts serão capazes de desligar o vídeo de todos de uma vez com “bloqueio de vídeo”.

• Para hosts que usam tablets e celulares, adicionamos controles de segurança de reunião importantes, como a capacidade de encerrar reuniões para todos na chamada e silenciar todos de uma vez. Eles estão no ar agora no iOS e chegando ao Android em alguns meses.



A integração aprimorada torna as reuniões iniciadas no Sala de aula mais seguras e protegidas por padrão

Mais inclusivo para todos alunos

• Nas próximas semanas, traremos melhorias no ícone e no som de ‘levantar as mãos’ para que os alunos possam participar com ainda mais confiança e os professores possam observar esses recursos com mais facilidade. Pessoas que levantam as mãos aparecerão na grade e haverá uma notificação persistente para que você possa ver quantas pessoas acionaram o recurso, e em que ordem. Assim que um aluno com a mão levantada terminar de falar, sua mão baixará automaticamente.



Uma experiência aprimorada de levantar as mãos torna mais fácil para os alunos se envolverem com confiança

• O Meet agora suporta legendas em cinco idiomas para que as pessoas possam acompanhar com mais facilidade e se manter engajadas. E, nos próximos meses, você poderá fixar vários blocos para personalizar o que deseja focar. Por exemplo, os alunos podem facilmente fixar um intérprete de língua de sinais e o professor para que possam ver os dois ao mesmo tempo.

• Para educadores com a atualização de Teaching & Learning ou Education Plus, estamos introduzindo ainda este ano, legendas traduzidas ao vivo no Meet. O recurso poderá ser especialmente útil em salas de aula multilíngues ou ao se reunir com pais que falam um idioma diferente.



• Nos próximos meses, estarão disponíveis legendas ocultas durante as transmissões ao vivo. E ainda este ano, será possível hospedar transmissões públicas ao vivo diretamente no YouTube para que qualquer pessoa fora de sua instituição possa participar, o que será ideal para reuniões do conselho ou eventos escolares. Torne as aulas e conversas mais acessíveis com legendas traduzidas ao vivo

Chromebooks mais personalizados

À medida que as escolas fazem a transição de Chromebooks compartilhados para dispositivos individuais para cada aluno, estamos adicionando novos recursos, como logins com PIN para ajudar a tornar a assinatura mais fácil. Ao mesmo tempo, estamos fazendo mudanças para apoiar as instituições no envio de Chromebooks para a casa dos alunos. Essas mudanças também ajudarão os alunos a se conectar e participar de salas de aula híbridas, enquanto criam e compartilham suas ideias com uma ampla gama de ferramentas de aprendizagem.