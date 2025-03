Canon apresenta presidente e novas impressoras MAXIFY GX

Hoje a Canon teve um dia cheio. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (24) a Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem digital, apresentou uma série de novidades. Entre elas o novo presidente da empresa no país, que assumiu o comando da companhia neste ano. Depois, a Canon apresentou o grande lançamento do evento, as impressoras da linha MAXIFY GX, a GX7010 e a GX6010.

O evento teve apresentação do jornalista Dony de Nuccio, que comandou o bate-papo no estilo talk show, um modelo inovador para este tipo de evento. Toda a coletiva aconteceu na Casa Canon, na Vila Madalena, em São Paulo.

Após uma breve apresentação de Dony, o novo presidente da Canon do Brasil, Masahiro Sato, falou sobre as estratégias da empresa para o Brasil, sobre crescimento e o futuro da Canon em território nacional. “A Canon tem diversos planos para o Brasil. Em 2019 tivemos bons resultados, em 2020 uma pequena queda, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, mas nossas projeções são ótimas para este ano”, afirmou Sato.

A projeção da empresa é de que todos os negócios cresçam em 2021, graças ao amplo portfólio de produtos que a empresa possui como equipamentos de impressão, imagem, médicos e industriais. “Neste ano esperamos superar o ano passado em lucro e vendas em todos os nossos negócios”, contou o presidente.

Masahiro lembrou que a Canon é e sempre será uma líder no segmento de tecnologia. Uma das provas é que a multinacional foi classificada em terceiro lugar nas patentes dos EUA concedidas em 2020 e é a única empresa no mundo que foi classificada nas cinco primeiras posições do ranking nos últimos 35 anos.

O presidente também falou sobre os negócios no Brasil. Segundo ele, a Canon do Brasil cresceu 1%, mesmo durante a pandemia. O número pode parecer insignificante, mas não é, já que a Canon do Brasil foi a única do grupo Canon Américas a conseguir esse feito.

Sato ainda reforçou que a Canon do Brasil permanece forte em seus negócios no país, mesmo após o fechamento da fábrica de Manaus. “Prometemos continuar a fortalecer nossos valiosos clientes tanto de fotografia como de impressão assim como de todas as áreas corporativas. O lançamento que estamos fazendo hoje reafirma nosso compromisso em oferecer soluções e produtos de qualidade ao mercado brasileiro”, finaliza ele.

A projeção da Canon é que em negócios gráficos a empresa cresça 36% neste ano.

Depois, o apresentador passou rapidamente pelos equipamentos de câmeras da Canon, falando também sobre a EOS R3, que será lançada no Brasil nos próximos meses.

Aí, Dony começou as entrevistas chamando primeiro o gerente de Pesquisa do IDC, Reinaldo Sakis. Ele falou um pouco sobre o mercado B2B de impressão e sobre os resultados positivos que a Canon vem conquistando no setor. “O mercado sofreu, mas já vemos uma retomada do setor, graças as médias e pequenas empresas. Esperamos um crescimento para o mercado para este ano”, conta.

“A Canon é a única empresa que cresceu três dígitos ano passado, mais que a concorrência, atendendo justamente os clientes que estão puxando esse crescimento, que estão mais comprando. Na área tanque de tinha a Canon saiu de 8% em 2019 para 15% de market share. No mercado laser, saíram de 2% para 14%”, explica Sakis.

Fabiano Peres, gerente sênior de Vendas Indiretas da Canon do Brasil foi o próximo a conversar com Dony. Ele explanou o mercado de impressoras e como a Canon age estrategicamente para crescer cada vez mais neste mercado. “Entendemos quais são as necessidades do Brasil, criar as condições para que os produtos desenvolvidos tivessem sucesso, e fortalecer o relacionamento com nossos parceiros”.

“A Canon vai continuar expandindo o portfólio de produtos. Lançamos 6 modelos laser entre 2020 e 2021 e dez modelos tanque de tintas. Estamos unificando as duas áreas da Canon, câmeras e impressoras. Agora queremos que nos vejam como uma empresa de solução de imagem”, explica Peres.

Então os analistas de produtos Tadeu Faria e William Melo se sentaram ao lado de Dony para apresentarem o lançamento do dia: as impressoras MAXIFY GX 7010 e 6010.

A série MAXIFY de impressoras MEGA TANK, possuem tanque de tinta, uma inovação no mercado B2B, e utiliza um sistema de abastecimento contínuo de alto volume de tinta que pode reduzir significativamente os custos de tinta para impressão em cores, produzindo até 21.000 páginas com as garrafas de tinta colorida ou até 9.000 páginas com a garrafa de tinta preta no modo Econômico.

Elas também possuem impressão de alta velocidade de até 45 páginas por minuto em preto e branco e até 25 páginas coloridas por minuto.

O conjunto de tintas de quatro cores (preto, ciano, magenta e amarelo) é à base de pigmentos, o que é adequado para o uso comercial, pois a impressão não mancha facilmente ao usar um marcador, já que a tinta é altamente resistente ao atrito.

Outra vantagem do equipamento é o tempo de garantia. “Por confiar em seus produtos a Canon oferece mais dois anos adicionais de garantia. Para isso, basta registrar seu produto no site www.garantia.canon.com.br. Assim, ele terá até 3 anos de garantia, sendo um ano de garantia padrão e mais dois anos de garantia adicional oferecidos pela Canon”, conta Melo.

“Este equipamento atende as pequenas e médias empresas e aqueles que atuam em casa e no escritório, é o trabalho híbrido. As impressoras GX também foram desenvolvidas para grupos de trabalho de outros segmentos como hospitais, clínicas e consultórios em geral por serem equipamentos compactos e que geram menos resíduos e partículas nos ambientes; lojas, farmácias e grandes varejistas que geralmente tem restrição de espaço; escolas, universidades, bibliotecas e salas de estudos onde o nível de ruído é um fator importante e co-working, grupos de trabalho e recepção em geral devido às restrições de armazenamento”, diz Faria.

As impressoras estarão disponíveis no mercado brasileiro a partir da 1ª quinzena de julho pelos preços abaixo.

GX 6010: R$ 3.999,00

GX 7010: R$ 4.499,00 (disponível na 1ª quinzena de agosto)

“Vamos disponibilizar as impressoras para nossos parceiros focados em negócios corporativos inicialmente, mas depois vamos oferecer aos grandes varejistas para que o consumidor final também possa adquirir o produto”, afirma o coordenador de Vendas Indiretas da Canon do Brasil, Rubens Moreira Filho.

Para encerrar o evento, a Canon falou sobre o programa Canon Plus, feito para distribuidores e revendedores. A analista de Trade Marketing da Canon, Débora Toniol, contou um pouco sobre a estratégia de levar esses equipamentos ao mercado. “Temos a possibilidade de visitar 800 lojas por semana, nestas visitas nossa equipe deixa o ponto de venda organizado e treina os varejistas”, conta.

“Nosso programa chamado Canon Plus visa atender revendedores e distribuidores para que eles tenham diversos serviços onde essas empresas conquistam metas e ganhem recompensas como recarga de celular e cash back de diversos produtos”, explica Toniol.

Saiba mais sobre o Canon Plus aqui: https://www.plus.canon.com.br/

Para encerrar o evento, Dony de Nuccio disse que a Canon sempre busca evoluir em seus variados negócios e que tem lançamentos e novidades programadas para o mercado brasileiro.