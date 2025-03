Opera lança “R5”, nova versão de seu navegador para desktop

A maneira como as pessoas usam a web está mudando e a função do navegador nunca foi tão grande: de acordo com um estudo realizado pelo Opera [NASDAQ: OPRA], 65% das pessoas têm passado mais tempo online durante o último ano e meio, com dois terços também passando mais tempo online durante seu tempo livre. O mais recente lançamento do Opera aborda esses padrões de mudança com um conjunto de recursos que apoia as pessoas durante suas principais atividades virtuais: desde videoconferências profissionais até entretenimento para compartilhar ideias e obter feedback.

“Muitas pessoas pelo mundo se tornaram usuários avançados da web no último ano e meio. Com o lançamento de hoje, o Opera está oferecendo maneiras inteligentes de melhorar suas vidas online”, disse Maciej Kocemba, diretor de produto do Opera.

Melhor experiência em videochamada com o novo recurso popout

As videochamadas são a nova realidade e o navegador é agora uma forma fundamental de as pessoas acompanharem diferentes videoconferências online. Um estudo recente do Opera descobriu que 57% das pessoas usaram o navegador para participar de videochamadas nos últimos meses. Os resultados da pesquisa mostram também que a maioria realiza várias tarefas durante a videoconferência, o que pode causar problemas.

Aqueles que passam muitas horas em videochamadas estão familiarizados com a situação de uma videoconferência sequestrar a tela inteira ou com o fato de não conseguirem encontrar a guia da reunião após procurar algo em outra guia, ou simplesmente se distrair.

O Opera corrigiu esse problema com seu novo recurso popout de videoconferência, que funciona com plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. A janela popout da videoconferência tira o vídeo da guia e o mantém no topo das outras. Isso acontece automaticamente sempre que você muda para outra guia e o vídeo é exibido quando você volta para a guia da videochamada. O comportamento pode ser ajustado nas configurações. Isso torna a multitarefa mais fácil, para evitar o malabarismo com as guias durante as chamadas. Há também uma opção inteligente para tornar a janela flutuante transparente, dando aos usuários mais tela e contato constante com as pessoas na chamada.

Com o lançamento do R5, a guia com a videochamada ativa agora também é marcada com uma barra vermelha para facilitar a localização. E se você ainda se perder em um mar de abas abertas e janelas do navegador, pode simplesmente usar o atalho de teclado CTRL + espaço e localizá-lo usando uma palavra-chave. Se você esqueceu de uma guia que estava gravando do seu microfone, o navegador Opera também indicará isso.

Alerta de novo recurso: colete, organize e compartilhe ideias visualmente com Pinboards

O novo recurso Pinboards é exatamente isso: um pinboard virtual que permite aos usuários coletar sites, imagens, links e notas em forma visual e compartilhá-los com outras pessoas, independentemente do dispositivo de onde acessam.

Compartilhar um quadro de avisos envolve compartilhar somente um link, e aqueles que recebem o link podem ver tudo o que o proprietário do quadro posta, bem como reagir com emojis.

“Quer se trate de uma viagem em grupo para Maiorca, uma coleção de artigos de jogos, inspiração para redecorar a casa, lista de desejos de compras ou qualquer outra coisa, queremos que nossos usuários possam compartilhar com outras pessoas e obter suas reações – sem a necessidade de instalar novos aplicativos ou passando pelo tedioso processo de criação de contas”, disse Maciej Kocemba.

Os pinboards têm uma aparência fantástica, não importa com qual navegador ou dispositivo eles são visualizados, e nenhuma inscrição é necessária para usar o recurso. É gratuito para todos. Para criar um novo Pinboard, você precisará usar o Opera.

Mais inclusivo na reprodução dos streamings de música

O navegador Opera é conhecido por seus recursos integrados, como é o caso de todos os mensageiros sociais. Ele também possui acesso nativo ao Apple Music, Spotify e YouTube Music no recurso Player na barra lateral. Agora, o recurso é mais abrangente com uma ampla gama de serviços de música, incluindo Deezer, Tidal, SoundCloud e Gaana.

O recurso Player também foi aprimorado com controles adicionais para reprodução de música. Basta passar o mouse sobre o ícone do player na barra lateral para obter um mini pop-up de controle e pular, reproduzir, pausar ou arrastar a linha do tempo de reprodução, sem ter que abrir o painel do recurso.

“Quer você use o Opera para trabalho ou lazer, estamos aqui para ajudá-lo”, disse Kocemba.

Colecionador de guias ou fanático por organização? Nós não julgamos

Um navegador não seria um navegador sem a tempestade ocasional de guias. Para os acumuladores de guias, o Opera tem um recurso útil de Pesquisa nas guias que permite encontrar uma guia específica digitando palavras-chave. A pesquisa nas guias é aberta com o atalho CTRL + espaço e pesquisa tanto nos títulos das guias quanto no conteúdo da página para encontrar a guia desejada.

Se você sincronizou seus navegadores por meio de sua conta Opera, o recurso Pesquisar em guias também exibirá guias que estão abertas em seus outros dispositivos conectados. Mais uma adição: se você estiver em uma videoconferência em uma de suas guias, um indicador mostrará em qual delas está.

A partir de agora, o Opera também indicará guias duplicadas no recurso de pesquisa em guias, o que significa que você não abrirá a mesma guia repetidamente.

Opera nunca teve uma aparência melhor

Além da funcionalidade pura, o R5 significa que o Opera também está melhorando sua aparência com um conjunto de novos papéis de parede projetados especialmente para este lançamento. O navegador também irá certificar-se de seguir a configuração do sistema no que diz respeito aos temas escuros e claros.

Mensageiros para ficar conectado aos amigos enquanto navega

Os mensageiros integrados na barra lateral do Opera permitem que você converse e navegue simultaneamente, sem ter que trocar de aplicativo ou abrir abas com um determinado mensageiro. O navegador Opera atualmente oferece acesso nativo ao Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram e VKontakte. Você também pode usar o Instagram e o Twitter diretamente da barra lateral.

VIDEOS:

Opera R5 product animation:

The new Opera pinboards feature explained video: