GoPro anuncia a API “Open GoPro”

A GoPro (NASDAQ: GPRO) anuncia a “Open GoPro”, uma iniciativa de API aberta que facilita aos desenvolvedores terceiros integrar a HERO9 Black em seus próprios esforços de desenvolvimento.

Com a Open GoPro, desenvolvedores têm acesso, por meio da API, aos seguintes recursos da HERO9 Black:

• Conectividade sem fio

• Comando e controle da câmera

• Status da câmera

• Visualização da câmera

• Revisão e transferência de mídia do cartão SD

Veja abaixo algumas empresas que já estão incorporando a Open GoPro:

A Open GoPro será liberada para a HERO9 Black a partir de hoje com o lançamento da atualização v1.6 do firmware da câmera, disponível pelo aplicativo Quik da GoPro e no site GoPro.com. O firmware inclui as atualizações adicionais a seguir: