Magalu promove maior liquidação do meio do ano com até 50% de desconto

Neste mês, o Magalu, maior ecossistema para comprar e vender no Brasil, realiza o Bota Fora, a maior liquidação do meio do ano no mercado. São itens com até 50% de desconto, frete grátis nas compras feitas pelo superapp ou site, em diversos produtos e categorias.

Algumas ofertas desta campanha disponíveis no Superapp e site:

Kit Brahma Duplo Malte + 1 copo – 26,50 reais

Notebook Asus CI3 4GB – à vista 2.706,55 reais

Creme de leite Piracanjuba 200g – 2,49 reais

TV LED 50 Samsung Smart UHD 4K – 2.698,00 reais ou à vista 2.649,55 reais

Smartphone Samsung Galaxy S20 – 2.444,00 reais

O Bota Fora oferece frete grátis no SuperApp, nas compras a partir de R$99, exceto para a região norte e produtos vendidos pelo marketplace. E nesta quinta-feira, o Magalu oferece cupons de desconto de 100 reais nas compras a partir de 1.500 reais no superapp e site, válidos para todos os produtos (estoque próprio ou parceiros). Os cupons são limitados.

O Magalu oferece entrega super rápida e iniciou, nesta semana, uma nova modalidade logística em 11 cidades brasileiras. Com o novo serviço, os clientes de nove capitais brasileiras podem receber seus produtos em até uma hora sem custo adicional. A operação já está disponível em São Paulo (SP), Belém (PA), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Teresina (PI) – e mais dois municípios de interior – Campina Grande (PB) e Ribeirão Preto (SP).

Em todas as compras com o cartão Magalu, o cliente ganha 4% de cashback, não paga anuidade e pode parcelar em até 24 vezes sem juros no Superapp. Mais ofertas disponíveis no superapp, site e lojas físicas