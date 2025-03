Windows 11: O melhor Windows para jogos de todos os tempos

Os jogos sempre foram fundamentais para o Windows. A Microsoft fez o Windows para ser um lugar mágico, onde todos podem jogar, se conectar e criar. É por isso que temos o prazer de trazer a você o Windows 11, com gráficos superiores, velocidade incrível e uma seleção fantástica de jogos.

Gráficos superiores

Os jogos ficarão melhores do que nunca graças ao Auto HDR, um recurso exclusivo que oferecemos com o Windows 11 e que adiciona automaticamente aprimoramentos de High Dynamic Range (HDR) a jogos criados em DirectX 11 – ou superior – que antes aproveitavam apenas o Standard Dynamic Range (SDR). HDR permite que um jogo com suporte renderize uma gama muito mais ampla de valores de brilho e cores, dando uma sensação extra de riqueza e profundidade à imagem. Introduzimos essa tecnologia em nossos consoles Xbox Series X|S e obtivemos uma excelente resposta dos criadores e jogadores. Estamos entusiasmados em trazer essa tecnologia inovadora para o Windows 11.

Aperte o cinto para jogar em velocidades incríveis

Com um SSD NVMe de alto desempenho e os drivers adequados, o Windows 11 pode em breve carregar novos jogos mais rápido do que nunca, graças a uma tecnologia inovadora chamada DirectStorage, que também foi pioneira como parte da arquitetura Xbox Velocity apresentada no Xbox Series X e Xbox Series S .

Com o DirectStorage, que só estará disponível com o Windows 11, os jogos podem carregar ativos rapidamente para a placa de vídeo sem sobrecarregar a CPU. Isso significa que você terá a experiência de mundos de jogo incrivelmente detalhados renderizados na velocidade da luz, sem longos tempos de carregamento. Os PCs com Windows 11 “otimizados para DirectStorage” são configurados com o hardware e os drivers necessários para permitir essa experiência incrível.

Além de oferecer suporte aos novos avanços de hardware necessários para o DirectStorage, o Windows 11 continuará a ter o suporte de hardware mais amplo do mundo. Tudo, desde nossos novos Controladores Xbox Wireless a teclados mecânicos e ratos para jogos, ao Controlador Adaptável Xbox, a fones de ouvido de som surround, GPUs externas e muito mais. Assim, você ainda poderá conectar milhões de periféricos e acessórios de jogos para jogar da maneira que desejar.

Experimente uma seleção incrível de jogos

Claro, mesmo os melhores gráficos e velocidade não são nada sem jogos. É por isso que criamos o Xbox Game Pass para PC, uma assinatura que dá acesso a uma biblioteca de mais de 100 jogos de PC de alta qualidade em todos os gêneros. O Game Pass foi criado para levar o poder dos jogos a todos. E com o aplicativo Xbox agora integrado ao Windows 11, o acesso ao Game Pass é mais fácil do que nunca. A biblioteca do Game Pass é incrível e, como anunciamos no início deste mês, você pode esperar lançamentos como Halo Infinite, Twelve Minutes, Age of Empires IV e mais este ano.

O Game Pass para PC inclui jogos para PC da Xbox Game Studios e Bethesda no dia de seu lançamento, uma assinatura do EA Play sem custo adicional com o Game Pass para PC ou Ultimate, além de uma grande seleção de títulos de desenvolvedores parceiros grandes e pequenos com mais ingressos no biblioteca o tempo todo. E com o Xbox Game Pass Ultimate, você também pode experimentar o Xbox Cloud Gaming em PCs com Windows por meio de um navegador, de modo que até mesmo um dispositivo básico pode jogar os maiores títulos do console Xbox. E, como anunciamos recentemente, adicionaremos jogos em nuvem diretamente no aplicativo Xbox no PC.

Devido ao nosso compromisso com as inovações que priorizam o jogador, como cross-play e cross-save, você pode jogar esses jogos em dispositivos com uma comunidade global de milhões de jogadores. Simplificando, o Game Pass é a melhor maneira de descobrir e jogar seu próximo jogo favorito.

Temos o prazer de apresentar a você o melhor Windows para jogos de todos os tempos.

Bem-vindo ao Windows 11!

Fonte: https://news.xbox.com/pt-br/2021/06/24/windows-11-o-melhor-windows-para-jogos-de-todos-os-tempos/