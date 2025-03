The Wall: a incrível tela da Samsung é estrela em projeto com Carlos Rossi e Artefacto

A Samsung se junta ao renomado arquiteto Carlos Rossi e à Artefacto para a edição de 2021 da mostra de arquitetura e decoração organizada pela loja, em São Paulo. Referência em tecnologia e inovação, a empresa terá a luxuosa The Wall, a experiência visual como nenhuma outra, como sua estrela no projeto que ficará em exibição ao longo de um ano na unidade da Artefacto na Rua Haddock Lobo.

A imponente The Wall instalada no espaço Carlos Rossi Arquitetura da mostra possui 146 polegadas e a Samsung disponibilizará um especialista de plantão que poderá auxiliar consumidores a conhecer melhor o produto, além de agendar visitas individuais para clientes interessados.

A tela The Wall, da Samsung, apresenta novo conceito modular de alta tecnologia em Micro LED e se transformou em objeto de desejo para os “early adopters”, que também são apaixonados por design e decoração, por seu visual elegante, altamente sofisticado, moderno e sem bordas, que dão ar de conforto, com imersão de home cinema.

Aliado ao visual deslumbrante, a tela da Samsung é um display de última geração que proporciona uma exibição de imagem anteriormente inatingível por meio da tecnologia Micro LED e uma imagem superior, com cores vibrantes e máxima experiência imersiva, podendo ser utilizada em ambientes luminosos devido ao seu alto brilho, permitindo uma boa visualização com nitidez. The Wall ainda conta com tecnologia Black Seal e Ultra Chroma, que permite contrastes com níveis de preto puro e detalhes incomparáveis para imagens mais naturais e realistas. A tela The Wall também possui recursos de integração com sistemas de automação residencial para que o controle da tela possa ser feito através de dispositivos móveis.

Na Mostra Artefacto Haddock Lobo, a The Wall estará no Espaço Carlos Rossi Arquitetura, estruturado para representar uma estação de trabalho do mercado financeiro ou mesmo um home office sofisticado para aqueles que buscam ter espaço próprio para trabalhar sem sair de casa, trazendo mais aconchego aos espaços mais formais. A escolha dos materiais que compõe o ambiente, traz uma proposta de sofisticação sem perder a funcionalidade, essencial para quem busca conforto e praticidade nos momentos de maior concentração, uma vez que o home office deixou de ser um desafio e se tornou uma realidade para muitas pessoas.

Conheça mais detalhes sobre The Wall

No Brasil, a The Wall possui duas versões. A de 146″ tem 3225,6mm de largura, 1814,4mm de altura e 29,9 mm de espessura. Já a de 219″ registra 4838,4mm de largura, 2721,6mm de altura e 29,9 mm de espessura. Os dois modelos podem ser acompanhados de molduras decorativas e possuem um Modo Entretenimento¹ para aproveitar os melhores aplicativos de vídeos e streaming de séries, filmes e músicas. Dispõe da mais alta tecnologia de imagem: os Micro LEDs que proporcionam imagens Ultra High Definition mais vivas e uma experiência nunca antes vista.

¹Alguns recursos requerem um tablet compatível para operar.