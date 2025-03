Sims Sessions – um evento musical dentro do jogo The Sims 4

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a Maxis™ anunciam hoje o Sims Sessions, um evento musical que será realizado exclusivamente dentro do popular jogo de simulação The Sims 4 de 29 de junho a 7 de julho. Duas vezes indicada ao prêmio Grammy, a estrela do pop Bebe Rexha retorna a The Sims para cantar em Simlish, enquanto Dave Bayley, vocalista principal da banda Glass Animals, e Joy Oladokun, cantora, compositora e produtora musical, também subirão ao palco dentro do jogo e abrirão o show virtual.

THE SIMS OFERECE EXPERIÊNCIAS IMPERDÍVEIS DE MÚSICA DIGITAL NO JOGO E NO TIKTOK

The Sims já fez parceria com quase 500 artistas desde 2004 para gravar suas músicas na linguagem icônica do Simlish para milhões de jogadores e jogadoras Sims em todo o mundo. Sims Sessions marca a primeira vez que canções Simlish estrearão no jogo e em um formato de festival totalmente novo. Durante o Sims Sessions, jogadores e jogadoras poderão explorar o festival musical dentro do jogo com opções para criar os melhores visuais para festivais, acampar e comprar itens digitais exclusivos apresentando Bebe Rexha, Glass Animals e Joy Oladokun.

Além do evento dentro do jogo, jogadores e jogadoras podem se juntar a The Sims, Bebe Rexha e algumas das personalidades musicais mais importantes do TikTok para um desafio #SimlishSessions especial de karaokê no TikTok. A comunidade poderá mostrar sua fluência no Simlish, compartilhando duetos lado a lado com Bebe Rexha, enquanto fazem sua própria performance de “Sabotage” e concorrem à chance de serem repostados pela cantora.

“Eu sempre fui uma fã de como The Sims incentiva os jogadores e jogadoras a terem suas próprias personalidades sem remorso e realmente expressarem sua criatividade com os outros dentro do jogo”, disse Bebe Rexha. “Os eventos Sims Sessions serão uma experiência divertida e inclusiva para fãs de todo o mundo, permitindo que eles aproveitem a música e se encontrem com os amigos de uma maneira que apenas The Sims pode oferecer. Estou muito animada para voltar ao jogo e mal posso esperar para ver fãs postando seus vídeos de ‘Sabotage’ em Simlish!”.

THE SIMS FAZ PARCERIA COM MÚSICOS PARA PERFORMAR NO JOGO COMO NUNCA ANTES

Dave Bayley cantará a música Heat Waves, destaque das paradas da Billboard e do repertório da banda pop/eletrônica Glass Animals. A multifacetada Joy Oladokun cantará sua poderosa balada Breathe Again em Simlish antes de Bebe Rexha subir ao palco com seu piano para cantar a versão em Simlish de sua música Sabotage, do álbum Better Mistakes. Ao final do show, jogadores e jogadoras poderão assumir um lugar no palco e fazer sua própria performance com seus amigos Sims.

“Sims Sessions é a evolução da música em The Sims”, disse Phillip Ring, Produtor Executivo do The Sims 4. “Apenas em Sims Sessions é possível ouvir e vivenciar essas performances exclusivas de Bebe, Dave e Joy. Com essa oportunidade de autoexpressão que é o Sims Sessions, a EA mais uma vez redefinirá o padrão para jogos, música e cultura global”.

Para mais informações sobre Sims Sessions e sobre como participar dos festivais, siga @TheSims no TikTok, Twitter, Instagram, curta The Sims no Facebook e visite TheSims4.com. The Sims Sessions é uma experiência gratuita para jogadores que já possuem The Sims 4. Para novos jogadores e jogadoras de The Sims, o título poderá ser adquirido com desconto antes do evento Sims Sessions, de 24 a 29 de junho.