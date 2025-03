Hikvision promove showroom digital para seus clientes em todo o mundo

A Hikvision , líder mundial no fornecimento de soluções, anunciou o lançamento do seu Showroom Digital, uma iniciativa para que os clientes possam explorar tecnologias, produtos e aplicações de tendências da marca por meio de uma nova experiência virtual na web.

O Showroom Digital é dividido nas categorias: Tecnologia Principal, Line-ups de Produtos, Plataformas de Software, Engenharia e Pacotes baseados em cenários, o site tem um conteúdo abundante e diversificado para os clientes revisarem o ambiente.

Além, disso o canal combina com uma tecnologia de multimídia dinâmica, baseada para melhorar a experiência interativa do usuário e ajudar os clientes a entender melhor e indicar seus produtos de destaque e pontos de venda. Também é possível desenvolver projetos de pequeno e médio porte com foco para o desenvolvimento de negócios. Ajudando os clientes em entender melhor o valor e orientá-los a escolher e implantar rapidamente pacotes de soluções apropriados.

No showroom, as principais tecnologias, produtos e soluções da Hikvision foram apresentados de forma criativa e interativa, trazendo novas experiências aos visitantes. Tópicos selecionáveis e uma estrutura de conteúdo de informações bastante simples e, os usuários podem visitá-la a qualquer hora e de qualquer lugar. O portal será atualizado continuamente, permitindo que clientes e parceiros obtenham todas as informações mais recentes de que precisam para projetar sistemas de segurança e impulsionar seus negócios