Detone nas manobras em qualquer lugar com Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 para Nintendo Switch

Os fãs de skate podem agora aproveitar suas melhores manobras virtuais onde quiserem com a chegada do aclamado Tony Hawk’sTM Pro Skater™ 1 and 2 para Nintendo Switch™. Este é o primeiro título da franquia Tony Hawk’s Pro Skater a estrear no Switch e promete trazer conteúdos épicos para os fãs da Nintendo.

Este fiel remaster dos dois primeiros títulos da franquia foi o Tony Hawk’s Pro Skater a vender um milhão de cópias mais rápido* nas plataformas anteriores. O título mistura os níveis, skatistas, manobras e trilha sonora originais que conquistaram os fãs nos anos 90 e 2000, com com novos conteúdos incríveis, incluindo a skatista brasileira Letícia Bufoni (que se junta a Bob Burnquist, brasileiro que marca presença na franquia desde os jogos originais) e a adição da música “Confisco” da banda brasileira Charlie Brown Jr.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 está disponível para Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Xbox Series X|S, a família de devices Xbox One da Microsoft, incluindo o Xbox One X, e no PC via plataforma da Epic. Para mais informações sobre Tony Hawk’s Pro Skater 1 and2 basta acessar o site oficial do jogo . E para quem quiser ficar a par das notícias no dia a dia, é possível seguir @TonyHawkTheGame no Twitter, Facebook e Instagram, e também se inscrever no canal oficial de YouTube do jogo .

O título chega na Shop brasileira com o preço sugerido de R﹩199,00 para a versão padrão e R﹩229,00 para a edição Digital Deluxe.