Lenovo anuncia participações nas sessões da Mobile World Congress 2021

A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, anuncia suas participações na Mobile World Congress 2021, que ocorre entre os dias 28 de junho e 1 de julho de 2021. Todas as sessões poderão ser acompanhadas, de maneira virtual, pela imprensa registrada no congresso.

AGENDA

28 de junho de 2021 – Dia 1

Sessão que reúne entrevistas de porta-vozes da Lenovo para a Bloomberg sobre diversos temas relacionados a tecnologias inteligentes.

Porta-voz Lenovo: Gianfranco Lanci, presidente e COO da Lenovo

Porta-voz Lenovo: John Gordon, presidente e gerente geral do grupo de soluções para indústria da Lenovo

Porta-voz Lenovo: Jon Pershke, VP de Estratégias e Desenvolvimento de Negócios Emergentes da Lenovo

Porta-voz Lenovo: Daryl Cromer, VP e CTO de PCs e dispositivos inteligentes da Lenovo

Porta-voz: Rich Thnaki, cofundador da Jangala, instituição de caridade com sede no Reino Unido.

Apresentação virtual com Jerry Paradise, VP de produtos e portfólio de commercial, Lenovo PCs e dispositivos inteligentes da Lenovo

A pandemia da COVID-19 mudou drasticamente a forma como trabalhamos, independentemente do setor, indústria ou localização. Na maioria dos países, tanto empregadores como empregados foram forçados a trabalhar de casa. Conforme o “trabalho de casa” se tornou um novo normal, como as tecnologias estão redefinindo sua casa como um novo local de trabalho? Quais são as implicações de longo prazo? Sua casa se tornará o futuro do local de trabalho mesmo se a pandemia acabar? Por outro lado, como o mundo ficou em casa, a demanda por conteúdo e streaming levou ao boom do entretenimento doméstico. No entanto, também houve um aumento nas plataformas e opções disponíveis para os consumidores em casa, streaming de vídeo, e-games, mídia social e muito mais. Então, qual é o próximo passo para o entretenimento doméstico?

Com Charles Ferland, VP e gerente geral de Edge Computing da Lenovo

Cellnex Telecom e Lenovo irão explorar como a inteligência na borda complementa a inteligência no data center para permitir a tomada de decisões em tempo real. As soluções de PC, móveis e data center da Lenovo se combinam para oferecer um portfólio de computação de borda com formato que cabe em qualquer lugar, segurança à prova de violação, IA integrada e capacidade de gerenciamento sem toque.

29 de junho de 2021 – Dia 2

Apresentação virtual com Jon Pershke, VP de Estratégias e Desenvolvimento de Negócios Emergentes da Lenovo

A pandemia mudou o comportamento do usuário em casa e no local de trabalho; seja por meio do uso de mídias sociais, compras on-line ou até mesmo como pedimos comida e compramos mantimentos. A coleta e combinação de dados de diferentes fontes está fornecendo novas oportunidades de negócios e casos de uso em áreas como monitoramento e telemática da COVID-19. O uso de dados para alterar ou influenciar comportamentos levanta questões éticas importantes, mas conforme a sofisticação dos dados melhora, esta sessão examinará como a Internet of Behavior (IoB) pode afetar positivamente a forma como as empresas interagem com as pessoas.

Painel ao vivo com Daryl Cromer, VP e CTO de PCs e dispositivos inteligentes da Lenovo

Todo mundo está falando sobre a borda, e por um bom motivo. Relatórios recentes do Gartner mostram que em 2022 mais da metade dos dados gerados pelas empresas serão criados e processados ​​na borda. O 5G criará oportunidades significativas para provedores de rede e nuvem à medida que novos casos de uso e tendências emergem nas áreas de medicina, transporte, agricultura e casa. Esta sessão explorará a capacidade única do edge de processar dados de uma forma inteligente que oferece benefícios práticos para grandes grupos de pessoas em todo o mundo.

