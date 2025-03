Mercado Livre é a melhor empresa para mulheres trabalharem no Brasil

O Mercado Livre – líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina – foi eleito a melhor empresa para mulheres trabalharem no Brasil pelo ranking GPTW Mulher, anunciado ontem (24) pela consultoria Great Place To Work

A premiação reconhece empresas com as melhores práticas em relação à inclusão, equidade e desenvolvimento de profissionais mulheres. Das 641 empresas inscritas na premiação, 70 se destacaram dentre as melhores, divididas igualmente entre empresas de médio e grande porte. O Mercado Livre lidera o ranking , na primeira posição, da categoria das companhias de grande porte, seguido pela Dell Technologies e Johnson & Johnson.

“Para nós, é uma grande honra receber este reconhecimento, com o qual eu particularmente sonho desde que ingressei no Mercado Livre, dois anos e meio atrás. Desde então, temos conquistado grandes avanços em recrutar, acolher, desenvolver e reter talentos de grupos sub-representados, como mulheres em posições de liderança. Almejamos ser uma empresa que espelha a sociedade, assim como o nosso ecossistema de usuários, colaboradores e empreendedores”, comenta Patrícia Monteiro, diretora de People para o Mercado Livre Brasil.

Atualmente, o público feminino do Mercado Livre representa 45% dos mais de 7 mil funcionários que atuam no Brasil, sendo que 40% das nossas posições de gerência e acima já são ocupadas por mulheres. “Ao mesmo tempo em que comemoramos a premiação, seguimos alertas e atuantes para trazer ainda mais diversidade e equidade ao nosso quadro no Brasil e em toda América Latina, com mais mulheres, pessoas com deficiência e mais representatividade étnico-racial e LGBTQIA+”, completa Patrícia.

Em 2020, o Mercado Livre foi considerado pelo GPTW a 10ª Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, na categoria Grandes Empresas; a 4ª no ranking da América Latina; e a 8ª no ranking global. E também conquistou o terceiro lugar na categoria de 1.000 funcionários e acima no ranking Melhores Empresas para Trabalhar em TI no Brasil, avançando seis posições no comparativo com o ano anterior.

Os números refletem os esforços do Mercado Livre em promover o desenvolvimento e o bem-estar de suas equipes, assim como o de garantir o fornecimento dos melhores serviços de e-commerce e fintech de maneira ininterrupta. Atualmente, o Mercado Livre conta com mais de 20 mil funcionários em toda a América Latina e prevê fechar o ano de 2021 com cerca de 32 mil, dobrando o número de colaboradores até o final deste ano.

Fonte da imagem: Resultado do GPTW Mulher 2021