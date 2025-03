Huawei AppGallery: confira as novas campanhas oferecidas neste mês

A Huawei tem realizado diversas campanhas promocionais nos últimos meses para os usuários da AppGallery, com descontos nas compras feitas dentro dos aplicativos participantes. Para o mês de junho, a empresa traz a campanha “Festa Retrô” que oferece benefícios exclusivos para quem utiliza o marketplace de aplicativos da Huawei. Ainda neste mês, há também outra campanha vigente que disponibiliza cupons de descontos no jogo Praia Bingo. Confira as datas e vantagens de cada campanha:

Festa Retrô

A campanha Festa Retrô oferece Cupons HUAWEI para compras dentro de alguns dos principais jogos disponíveis na AppGallery. Os Cupons HUAWEI vão de R﹩ 10,00 à R﹩ 40,00, de acordo com as compras feitas pelos usuários. A promoção será válida até 30 de junho de 2021. Confira os benefícios da iniciativa:

• Cupom HUAWEI no valor de R﹩ 10,00 para uso exclusivo na Huawei AppGallery – recebido após compra entre R﹩10,00 e R﹩ 44,99 realizada nos jogos ou aplicativos participantes da Campanha na AppGallery.

• Cupom HUAWEI no valor de R﹩ 25,00 para uso exclusivo na Huawei AppGallery – recebido após a compra entre R﹩45,00 e R﹩ 89,99 realizada nos jogos ou aplicativos participantes da Campanha na AppGallery.

• Cupom HUAWEI no valor de R﹩ 40,00 para uso exclusivo na Huawei AppGallery – recebido após compra a partir de R﹩90,00 realizadas nos jogos ou aplicativos participantes da Campanha na AppGallery.

• Confira os jogos participantes da campanha: Saint Seiya; Live Me; Lords Mobile; Rise of Kingdoms; Garena Free Fire; Rise of Empires; Hiit&Tabata; Mico Chat; Asphalt 9; DragonRaja; One Punch Man; Dungeon Crusher; Infinity Kingdom; Days of Empire; Guns of Glory; Modern Combat 5; Any.do; Rise of the Kings; World of Tanks Blitz MMO; Tom Tom Go Navigation; Gardenscapes; Empire: Rising Civilizations; Concepts; Presets for Light Room Mobile – Koloro; The Walking Dead; Gods and Glory; Nimo TV; Guitar B and Battle; War Eternal; Duelo Ninja; Hong Kong Mahjong Tycoon; Star Chat; Yalla; Mobile Legends; Ume -Free Voice Chat Rooms; Last Shelter – Survival; World Platnet Online – Devtest; Dr. Web Security Space HMS; Game of Sultans; e, Westland Survival – Cowboy RPG.

Todos os Cupons HUAWEI deverão ser resgatados até o término da Campanha (30/06/2021) e poderão ser utilizados em até 15 (quinze) dias a contar da data de sua emissão. Para mais detalhes, consulte os termos e condições da campanha.

Campanha – Praia Bingo



Ainda no mês de junho a Huawei traz mais uma campanha, em que disponibiliza aos Usuários Huawei AppGallery até 3(três) cupons de desconto para compras que sejam realizadas no jogo “Praia Bingo”. A campanha se encerra no dia 18 de julho de 2021. Confira os benefícios oferecidos:

• Todo usuário que baixar e instalar o jogo por meio da AppGallery terá direito a um Cupom Huawei no valor de R﹩ 5,00 para uso exclusivo dentro deste aplicativo. O benefício é válido uma única vez durante toda Campanha.

• Nas compras realizadas no jogo pela AppGallery, o usuário terá direito a até três cupons de desconto em compras dentro do aplicativo com os Cupons Huawei, de acordo com a tabela abaixo, seguindo o valor mínimo para cada compra (sendo, no máximo, um cupom por dia).