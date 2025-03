Segundo Split da GRRRLS League começa no dia 28 de junho

Agora é para valer! Vai começar a disputa pelo título da GRRRLS League! O segundo split da competição tem início no dia 28 de junho e contará com seis times na briga pelo troféu histórico e uma das maiores premiações da categoria. Jaguares, MIBR, FURIA, Black Dragons, Havan Liberty e Voltz se enfrentam na fase de grupos, que será nos canais da Game XP, (@gamexpoficial) na Twitch e no TikTok, a partir das 17h45. Os jogos acontecem nos dias 28 de junho, 5, 12, 19 e 26 de julho, e 2 e 9 de agosto. Os quatro primeiros colocados da fase de grupos se enfrentam nos playoffs, previstos para acontecerem em agosto, em uma final épica e histórica.

Lançada em dezembro do ano passado, a GRRRLS League é uma iniciativa da Game XP – maior evento gamer da América Latina – com o propósito de contribuir para a profissionalização do cenário feminino de eSports no Brasil. Além de contar com equipes convidadas, a organização do campeonato ofereceu a meninas e mulheres que se identificam com o gênero feminino a oportunidade de formarem seus próprios times e disputarem uma vaga na liga por meio de dois open qualifiers – um realizado antes do primeiro split e outro antecedendo a fase de relegation. Outro destaque foi a premiação anunciada: 200 mil reais distribuídos ao longo dos dois splits. Com o objetivo de se aproximar dos prêmios pagos em competições masculinas, a liga acabou sendo seguida por outras competições e elevando o cenário feminino dos eSports no Brasil a um novo patamar.

“Sabemos que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, mas temos muito orgulho de tudo o que conquistamos até aqui. As meninas mostraram que são profissionais de alto nível, dando um show a cada partida. Os fãs de eSports embarcaram com a gente nessa, acompanhando as transmissões e vibrando junto. Estamos ansiosos para saber quem fará história e vai levar o título da GRRRLS League”, finaliza Roberta Coelho, CEO da Game XP.

Para o head de eSports da Game XP, Igor de Oliveira, a competição promete disputas emocionantes até o último instante. “Como já tivemos partidas muito acirradas no primeiro split e na fase de relegation, acredito que as meninas vão vir com tudo na busca do título inédito. Todas as seis equipes possuem um grande conhecimento de CS:GO e vão disputar de igual para igual em cada uma das partidas. O público pode esperar por uma final épica e inesquecível.” afirma Igor.

Desde dezembro do ano passado, quando foi realizado o primeiro open qualify da GRRRLS League, as partidas tiveram mais de 3.8 milhões de visualizações e o conteúdo da liga alcançou mais de 14.2 milhões de usuários de onze países.

Tabela Segundo Split

• 28/06, às 18h: Furia VS Voltz

• 28/06, às 21h: Mibr VS Jaguares

• 05/07, às 18h: Black Dragons VS Havan

• 05/07, às 21h: Furia VS Mibr

• 12/07, às 18h: Black Dragons VS Jaguares

• 12/07, às 21h: Havan VS Voltz

• 18/07, às 18h: Havan VS Furia

• 18/07, às 21h: Mibr VS Black Dragons

• 26/07, às 18h: Havan VS Mibr

• 26/07, às 21h: Voltz VS Jaguares

• 02/08, às 18h: Jaguares VS Furia

• 02/08, às 21h: Voltz VSBlack Dragons

• 09/08, às 15h: Furia VSBlack Dragons

• 09/08, às 18h: Jaguares VS Havan

• 09/08, às 21h: Mibr VS Voltz