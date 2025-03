Vivo Valoriza e Duolingo se unem em parceria inédita no Brasil

“O Vivo Valoriza sempre busca levar boas experiências para os nossos clientes, com benefícios e novidades que façam sentido para cada um, em uma experiência única. Esta parceria reforça o olhar da Vivo em ampliar a educação de qualidade no país, utilizando nossas maiores e melhores forças: a nossa marca, tecnologia e presença no Brasil inteiro para realmente fazer a diferença”, explica Alfredo Souza, diretor de Marketing da Vivo.

“O Brasil é o nosso segundo maior mercado, com 30 milhões de usuários, e a Vivo é uma das empresas de telefonia mais relevantes no país. Esta parceria potencializará nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade, que é o nosso principal pilar e é também um dos mais fortes da Vivo. E, para isso, o Duolingo Plus é essencial, pois ajuda a financiar este propósito, além de apoiar nossos produtos gratuitos em todo o mundo”, diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Após o período do voucher, de três meses, os usuários poderão continuar a ter acesso à versão paga e apoiar a missão da empresa por meio da assinatura – por R$29,90 no plano mensal, R$14,90/mês no plano anual, um total de R$179,00 em pagamento único.

O Vivo Valoriza oferece benefícios exclusivos de forma simplificada, ágil, 100% digital, que transformam a experiência de uso do cliente. Para conhecer a novidade e tudo o que a plataforma oferece, basta acessar o app Meu Vivo e selecionar Vivo Valoriza.

A parceria reforça também a estratégia da Vivo em investir em acesso à educação de qualidade. Há mais de 22 anos no Brasil, a Fundação Telefônica Vivo, responsável pela esfera social no conceito ESG da companhia, trabalha a educação como pilar essencial de transformação da sociedade. A empresa acredita que a educação contribui diretamente com o desenvolvimento e inclusão digital de estudantes e educadores e atua por meio de projetos que estimulam novas oportunidades de ensino e aprendizagem.

Por meio de diferentes projetos, a instituição oferece cursos à distância e gratuitos de formação continuada para qualificar educadores a desenvolverem práticas pedagógicas inovadoras e alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e plataforma online com recursos digitais de aprendizagem que apoiam professores, pais e alunos na rotina de estudos em casa. Para os jovens, oferece oportunidades que visam fomentar habilidades em três temáticas principais: projeto de vida, empreendedorismo social e tecnologias digitais.