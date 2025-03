Final da Liga NFA Season 5 será o primeiro campeonato de Free Fire transmitido no TikTok

A grande final da Liga NFA Season 5 será o primeiro campeonato de Free Fire do mundo transmitido ao vivo no TikTok, principal destino para vídeos curtos em dispositivos móveis. A plataforma está cada vez mais engajada no mercado de games – assunto que tem atraído cada vez mais fãs para o TikTok – e já hospedou transmissões de jogos como Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), VALORANT, Mobile Legends, PUBG, entre outros.

A NFA se tornou a maior organização de Free Fire independente em 2020, auditada pelo Esports Charts. Sendo um dos principais produtores de entretenimento do cenário de games e esportes eletrônicos que está em fase de expansão para a América Latina, se aliar ao TikTok é um passo estratégico de marketing e growth para a marca.

De acordo com Gui Barbosa, Líder de Parcerias de Gaming do TikTok na América Latina,a expansão do negócio, bem como a parceria com a NFA, estão alinhadas com a expansão da plataforma, a fim de trazer conteúdos relevantes para o setor de gaming ‘’Somos uma das principais regiões em consumo e engajamento de games no mundo e no TikTok não poderia ser diferente. Estamos ativamente buscando oportunidades de trazer conteúdos incríveis para engajar o nosso grande público gamer e transmitir as finais da Liga NFA, o principal campeonato de Free Fire emulador, o que reforça nosso objetivo em cada vez mais investir nesse público’’, afirma o Líder de parcerias.

Além disso, segundo Daniela Branco, Diretora de Marketing da NFA, essa distribuição do conteúdo em novos canais e plataformas é fundamental para a estratégia de crescimento em 2021.

“A NFA é uma marca consolidada como label de campeonatos e produção de conteúdo de games e esports no último ano. O TikTok é um dos aplicativos de vídeos curtos que mais cresce no mundo atualmente. Esta parceria acontece no melhor momento de ambas as marcas! Existem muitas oportunidades para explorar e construir audiência na plataforma, desenvolvendo conteúdos mais relevantes para conectar com os fãs da marca. Eles são nosso motor. Nós nascemos da comunidade e precisamos ir onde a comunidade está. Esta parceria oferece uma presença digital mais ampla e mais opções de conteúdo. Somos o primeiro campeonato de FreeFire a ser transmitido no TikTok, isto é uma conquista global e é o que nossa comunidade merece. Está no DNA da marca o pioneirismo e desta vez não seria diferente. Nós Fazemos Acontecer! “, afirma a Diretora de Marketing.

Dessa forma, tal parceria é um marco na história da NFA, como também do TikTok, que se torna aliado do maior campeonato de Free Fire independente do mundo.

A grande final da Liga NFA Season 5 acontece no dia 27 de junho e será transmitida a partir das 18h nos canais oficiais da NFA no YouTube , no TikTok e na BOOYAH!

O evento contará com influenciadores convidados e conhecidos da cena do Free Fire, além da transmissão do show do MC Guimê, um dos maiores nomes da cena do funk, que fará um show ao vivo e lançará uma música nova, em primeira mão, aos fãs da NFA.

A Liga NFA Season 5 é patrocinada pelas empresas Bluestacks, Pichau Gaming, BOOYAH! e Game.TV, além da apoiadora Stattrak.